Due svizzeri donano binocoli all’oasi Lipu della Palude Brabbia

Sono arrivati appositamente dalla Svizzera fino a Inarzo, in provincia di Varese, al centro visite Lipu della palude Brabbia. Una coppia amante del birdwatching che ama collezionare binocoli. Una passione che condividono generosamente con gli altri, in particolare con chi gestisce le oasi e le aree naturali di avvistamento, al punto da donare alcuni dei loro preziosi binocoli. E così hanno fatto anche con i volontari dell’Oasi Brabbia.

A condurli fino a Inarzo è stato Piergiovanni Salimbeni, responsabile del sito Binomania.it, grande esperto di ottiche, spesso presente agli eventi organizzati dalla Lipu. In autunno i binocoli donati dai visitatori svizzeri potranno essere usati anche dai visitatori dell’Oasi Brabbia facendo un richiesta via email oasi.brabbia@lipu.it.