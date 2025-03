Una Caccia al tesoro palustre per famiglie all’Oasi Lipu della Palude Brabbia

Il gioco per famiglie con figli dagli 8 ai 14 anni è in programma domenica 16 marzo alle ore 14.30 sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia

La Caccia al tesoro palustre in programma domenica 16 marzo alle ore 14.30 sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia, è una sfida a squadre con prove pratiche, quiz naturalistici e un tesoro da scovare. durante il pomeriggio genitori e figli (indicativamente dagli 8 ai 14 anni) si sfideranno per aggiudicarsi il premio finale!

L’attività è insieme un gioco e un percorso che mette alla prova tutta la famiglia sullla base di conoscenze naturalistiche e abilità manuali! Una serie di indizi porteranno alla risoluzione dell’enigma: le famiglie saranno riunite in squadre e ognuno sarà fondamentale per raggiungere il tesoro finale!

E dopo il bottino, una merenda da condividere per concludere insieme e con gusto la giornata

La donazione per partecipare è di 25€ a famiglia, 20€ per soci Lipu. Prenotazione obbligatoria a QUESTO LINK.

Per chi si associa durante l’evento o rinnovi la tessera, l’attività è gratuita (40€ famiglia – 25€ ordinario – 18€ junior).

Si consigliano scarponcini o scarponi in base al meteo (no cani).

E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro il giorno precedente.

In caso di maltempo l’evento è annullato.

Ritrovo: presso il centro visite LIPU in via Patrioti 22 a Inarzo.

Parcheggi: Davanti al centro visite in via Patrioti 22 a Inarzo oppure vicino alla chiesa di Inarzo