É Pietro Cesena l’escursionista dumentino che ha perso la vita sulle montagne del Ticino

“Oggi la montagna ci ha strappato un altro amico. La montagna che tanto amava ha portato via Pietro dalla sua famiglia. Riposa in pace, amico di tante avventure. Grazie per tutto quello che hai fatto per gli Amici della Montagna di Brissago.”

È questo uno dei messaggi di addio che sono stati condivisi sui social per ricordare Pietro Cesena, il 71enne escursionista dumentino tragicamente scomparso ieri, lunedì 29 luglio, a causa di una caduta sulle montagne del Canton Ticino.

Cesena, noto appassionato di montagna, era molto amato e rispettato nella comunità di Dumenza, dove oggi tutti lo ricordano con affetto e stima. Lascia moglie e figlia, ma anche tanti amici e persone che gli volevano bene.