Varesino precipita e perde la vita in montagna in Canton Ticino, aveva 71 anni

A darne notizia ufficiale è la polizia cantonale svizzera intervenuta oggi, lunedì 29 luglio, poco dopo le 9 nel territorio di Lodrino, frazione del comune di Riviera in Canton Ticino: c’è stato un grave infortunio in montagna che ha coinvolto un varesino.

Un 71enne cittadino italiano residente a Dumenza stava effettuando un’escursione con un conoscente.

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta di un centinaio di metri in Valle di Lodrino, a circa 1.700 metri di altitudine.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto che constatare la morte del 71enne, a causa dei traumi riportati, e recuperarne il corpo.