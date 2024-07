Ecco i primi nomi della stagione del Teatro delle Arti di Gallarate

Il Teatro delle Arti anticipa i primi nomi della 56esima stagione teatrale, ma anche le prime informazioni sulle pomeridiane per bambini e famiglie e le matinée per le scuole.

Sono confermati gli otto appuntamenti serali, per la stagione di prosa: nuove produzioni, spettacoli classici, attori e attrici di grande talento, tra cui anticipiamo il gradito ritorno di Angela Finocchiaro, Moni Ovadia, Lunetta Savino, Maria Paiato.

“Tornano le pomeridiane, per pubblico di bambini e famiglie, e le matinée per le scuole: tra storici amici del nostro Teatro, come Silvano Antonelli e Monica Mattioli, e nuove collaborazioni con grandi professionisti del teatro ragazzi, come gli attori della Baracca Testoni di Bologna, il Teatro del Buratto di Milano e il Teatro Gioco Vita di Piacenza, tre enti teatrali tra i più importanti in Italia”.

“Siamo convinti che mostrare a giovani e giovanissimi spettacoli realizzati per loro da professionisti del settore educativo e teatrale sia necessario per la formazione del pubblico – e perché bambini e ragazzi scoprano che il teatro non è un luogo impolverato e stantio, ma, al contrario, vitale, attuale,

dove si parla di loro e a loro”.

“Per mercoledì 18 settembre 2024 è in preparazione un evento speciale: nel tardo pomeriggio, apriremo il Teatro per la classica conferenza stampa di presentazione di tutte le attività del Centro Culturale, a cui seguiranno un aperitivo e la replica dello spettacolo Come Draghi sui Tetti, a cura del Gruppo Bausch degli allievi della Scuola di Teatro. L’evento sarà a partecipazione libera, aperto al pubblico e alla cittadinanza.