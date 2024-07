Entusiasmo biancorosso per il raduno del Varese

Il conto alla rovescia è terminato: nel primo pomeriggio di lunedì 22 luglio al centro sportivo delle Bustecche è iniziata la stagione 2024-2025 del Città di Varese. Una cinquantina di tifosi hanno sfidato il caldo di questo lunedì estivo per dare il benvenuto alla squadra che si è presa l’applauso dei sostenitori prima di iniziare a sudare sul campo.

I giocatori, i pochi confermati e i tanti nuovi, si sono ritrovati agli ordini di mister Roberto Floris – anche lui alla prima volta da allenatore biancorosso – e del suo staff. Prima di calcare il campo principale del centro sportivo c’è stata una breve riunione con le parole di Giovanni Rosati e Stefano Amirante, affiancati da Massimo Foghinazzi per la dirigenza, seguite da quelle del direttore sportivo Antonio Montanaro e mister Floris.

Alla fine sono stati 6 gli elementi confermati dalla passata stagione: il portiere Stefano Ferrari, il difensore Stefano Molinari, i centrocampisti Andrea Malinverno e Niccolò Stampi, l’attaccante Stefano Banfi e capitan Ferdinando Vitofrancesco che anche in questa stagione sarà il faro della squadra in campo e nello spogliatoio.

Poi i tanti volti nuovi giunti dal mercato, compreso la punta Matteo Gubellini, ultimo arrivato e aggregato al gruppo anche se ancora in attesa della firma per formalizzare il trasferimento dal Sora. Nei prossimi giorni il programma degli allenamenti vedrà sedute tutti i giorni nel pomeriggio, con l’aggiunta mercoledì e venerdì di extra alla mattina. Sabato 27 luglio il primo test, subito importante, alle ore 17.00 al centro sportivo “Anessi” di Gavirate contro l’Atalanta Under23 che si sta preparando per la seconda stagione in Serie C.

I CONVOCATI:

Portieri Stefano Ferrari (2006), Lorenzo Piras (2006)

Difensori Giusto Priola (1990), Vladimir Mikhaylovskiy (1989), Paolo Ropolo (1993), Stefano Molinari (2000), Ferdinando Vitofrancesco (1988), Lorenzo Giorgi (2005), Giorgio Nitri (2005), Simone Ferrieri (2004)

Centrocampisti Niccolò Stampi (2005), Paolo Valagussa (1993), Zakaria Daquone (2000), Andrea Malinverno (2002), Bilario Azizi (2004), Giuseppe D’Iglio (1992), Matteo Maccioni (2004)

Attaccanti Stefano Banfi (2000), Matteo Barzotti (1992), Matteo Gubellini (2000)

Giovani aggregati in ritiro

Portieri Gabriele Zapparoli (2006), Ignazio Mandracchia (2008)

Difensori Pietro Marangon (2006), Andrea Asta (2006)

Centrocampisti Cristian Pavia (2006), Giacomo Giuliani (2006)