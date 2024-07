Il Varese annuncia Gubellini e prepara il primo test

Sono giorni di lavori al centro sportivo delle Bustecche. Gli operai stanno terminando i lavori strutturali su tribune, spogliatoi e strutture attigue, mentre sul campo il Città di Varese ha iniziato la preparazione agli ordini di mister Roberto Floris e lo staff biancorosso.

GUBELLINI C’È

Non una vera novità, anche perché era già presente dal primo giorno di raduno, ma ora la società ha potuto mettere “nero su bianco” l’accordo con Matteo Gubellini, attaccante classe 2000 che si è liberato dai laziali del Sora per vestire la maglia biancorossa. Un trasferimento complicato dal contratto biennale che legava la punta al club bianconero, ma che si è sbloccata definitivamente nella giornata di martedì – complice un viaggio lampo del direttore sportivo Montanaro a Roma – così da poter dare l’annuncio nella mattinata di mercoledì. Era l’ultimo pezzo che mancava alla rosa varesina che, salvo colpi di scena o colpi in offerta ad agosto, dovrebbe essere completa.

TEST CON LA DEA

Lunedì e martedì ci sono stati i primi allenamenti, mercoledì invece la squadra si è ritrovata già al mattino per caricare i muscoli. Poi una prima partitella a campo ridotto 11 contro 11 e qualche primo segnale interessante. Il primo vero test sarà sabato 27 luglio a Gavirate (ore 17.00, costo biglietto 5 €) quando allo stadio “Vittore Anessi” i biancorossi ospiteranno la formazione Under 23 dell’Atalanta, formazione che parteciperà alla prossima Serie C. Una gara già di alto livello – i giovani nerazzurri hanno almeno un paio di settimane in più di preparazione nelle gambe – ma che consentirà a mister Floris di avere le prime risposte. Squadra quasi al completo perché il centrocampista Zakaria Daqoune, infortunato nel finale della passata stagione, sta lavorando a parte per recuperare al meglio.

EX TROVANO CASA

Mentre il Varese si può dire al completo, diversi ex biancorossi stanno trovando accordi con le nuove squadre. Sono ormai noti i trasferimenti di Lorenzo Mandelli al Cittadella Modena, Nicolò Cottarelli al Vado, Mapelli alla Varesina e del portiere Enzo Cassano al Nissa. Nelle ultime ore sono invece stati formalizzati gli arrivi di Nicolò Palazzolo ai siciliani dell’Akragas, Elios Minaj al Bra, Emanuele Marcaletti al Sasso Marconi. Guardando a un paio di stagioni fa, Francesco Gazo va a rimpolpare la colonia varesina dell’Ardor Lazzate e Donato Disabato al Collina d’Oro, in Svizzera. Il Caravaggio invece, dopo aver preso il difensore Davide Bernacchi, accoglie anche Filippo Liberati.