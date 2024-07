Molto vicino Matteo Gubellini per l’attacco del Varese

Sarà con ogni probabilità Matteo Gubellini il nuovo arrivo per l’attacco del Città di Varese.

Come più volte ripetuto dai dirigenti biancorossi, la nuova punta varesina è un profilo che possa portare alla squadra voglia e cattiveria agonistica per puntare in alto. Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Cesena e poi del Sassuolo, ha esordito tra i grandi in Serie D con la maglia della Triestina. Poi Cjarlins Muzane, Calvina, Gladiator, Levico Terme, Torviscosa e infine Sora, dove nell’ultimo campionato ha realizzato 10 gol in campionato e uno in Coppa Italia e ne è stato capitano.

Il Varese spera di riuscire a terminare le formalità del tesseramento in tempo per lunedì, così da averlo a disposizione per il raduno alle Bustecche nel pomeriggio del 22 luglio. Il calciatore ha un contratto con il Sora fino al 2025 e per passare al Varese deve prima liberarsi dalla squadra laziale.

La speranza del direttore sportivo Antonio Montanaro è quella di aver messo a segno un altro colpo come quello di Antonino Musso l’anno scorso al Bra: un profilo in cerca del palcoscenico giusto per fare il salto di qualità e puntare a palcoscenici superiori.

Con Gubellini, Banfi e Barzotti, l’attacco del Varese conta ora su tre attaccanti di buon affidamento che in campo, grazie alle proprie caratteristiche, potrebbero adattarsi bene tra di loro. Per ora non ci saranno altre entrate nel reparto, ma chissà che in agosto la società non decida di puntellare la rosa con un altro arrivo.