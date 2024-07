Estorcevano denaro ad una 89enne: arrestati dalla polizia di Milano

Calci alla porta, minacce. Non si fermavano neppure di fronte all’età, che anzi, diveniva ancora di più particolare favorevole al loro obietitvo: farsi consegnare i soldi da quella signora di 89 anni di Milano che viveve da sola. Quattromila euro che hanno preso il volo nel giro di alcuni mesi per mano di due balordi, uomo e donna fermati dalla polizia di Stato: per loro presunzione d’innocenza e manette, poi processo per reati gravi e predatori contro il patrimonio e la persona.

Si tratta di due cittadini italiani, un uomo 44enne e una donna di 45 anni, arrestati per tentata estorsione in concorso ai danni dell’anziana.

Gli agenti della volante delle Volanti martedì mattina, a seguito di una segnalazione di una lite tra condomini, sono intervenuti in via Don Primo Mazzolari, alla Barona, dove hanno fermato e identificato, in forte stato di agitazione, il 44enne e la 45enne.

I poliziotti, subito dopo, hanno identificato un cittadino egiziano 40enne il quale ha riferito di aver assistito alle minacce e al danneggiamento della porta di casa della sua vicina 89enne che, impaurita e preoccupata per la sua incolumità, l’aveva chiamato al cellulare. Gli agenti sono entrati nello stabile, hanno constatato il danneggiamento e hanno trovato l’anziana donna in stato confusionale. Una volta rassicurata e riportata alla calma, l’89enne ha riferito ai poliziotti che, poco prima, il 44enne e la 45enne si erano presentati davanti la porta di casa e, con delle minacce e frasi offensive, le avevano chiesto dei soldi. Al suo diniego, i due hanno continuato la loro condotta fino a danneggiarle la porta e, impaurita, ha chiamato il suo vicino di casa.

Gli agenti della volante, scoperto che la condotta estorsiva dei due è iniziata nel mese di giugno dell’anno scorso e che l’anziana, per paura, aveva già consegnato agli stessi circa 4mila euro, li hanno arrestati per tentata estorsione in concorso e li hanno associati presso la casa circondariale San Vittore in attesa dell’udienza di convalida.