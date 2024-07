Soffri di attacchi di panino?

Evoluzione Panino è il nuovo tempio del gusto a Luino, dove ogni morso è una scoperta. Questo locale offre una vasta selezione di panini, pinse e focacce, pensati per soddisfare ogni palato, con un menù ispirato all’Olimpo che cambia periodicamente in base alle materie prime stagionali.

Ciascun panino è lungo 30cm e una volta farcito arriva a pesare circa mezzo chilo. I prodotti sono tutti sceltissimi e di altissima qualità, per regalare a chi lo addenta, la sensazione di essere un vero e proprio Dio dell’Olimpo.

L’avventura è iniziata grazie alla visione di Alessandro Borellini, un imprenditore luinese deciso a innovare il panorama culinario della città. Insieme a Luca Cerinotti, Borellini ha trasformato questa idea in realtà, creando un locale dove l’entusiasmo e la passione per il buon cibo si riflettono in ogni piatto.

Ogni mese Evoluzione Panino propone una novità irresistibile con il “panino/focaccia del mese”, preparato con ingredienti selezionati per offrire un’esperienza gastronomica sempre diversa e sorprendente.

Orari

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 16

Mercoledì dalle 8 alle 18

Sabato e domenica dalle 8 alle 15

LUGLIO E AGOSTO aperti anche venerdì e sabato dalle 18 alle 22

Facebook | Instagram