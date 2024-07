Fine del “sogno americano”, Gabe Brown tornerà a Varese

Il video e le parole apparse sui canali social della Pallacanestro Varese non sono un indizio ma una prova: Gabe Brown è a tutti gli effetti confermato per la prossima stagione della squadra biancorossa.

L’ala del Michigan, 24 anni, sta per concludere la sua esperienza alla Summer League della NBA nelle quali finora non ha praticamente lasciato alcuna traccia e tornerà regolarmente a Varese (il contratto è quello stilato nell’estate 2023) a metà agosto per unirsi al gruppo che sarà affidato a coach Herman Mandole.

Brown, in accordo con il club del CEO Luis Scola, sta partecipando ai tornei estivi NBA con la maglia dei Miami Heat, ma (prima dell’ultima partita) ha messo solo due volte piede in campo con appena tre punti a segno in meno di 24′ t0tali di impiego. Poca roba, per quegli standard, ma almeno Varese può aggiungere ufficialmente anche il suo volto al proprio “album delle figurine 2024-25”. Salvo – ma vale per tutti – clamorose e inattese richieste che andranno accompagnate da voluminosa valigetta piena di soldi nel caso qualche squadra desiderasse ingaggiare il numero 44 per cui non sono previste clausole d’uscita dall’accordo.

Abbiamo nominato, poco sopra, Herman Mandole che ha completato il corso per ottenere il patentino valido per allenare in Serie A e sostenuto il relativo esame. In questi casi la comunicazione ufficiale su ammissione o bocciature viene inviata 10-15 giorni dopo la conclusione delle “operazioni”, quindi né lui né la società hanno ancora risposte ufficiali. Ma da quanto trapela da ambienti federali, non ci dovrebbero essere problemi di sorta, per cui Mandole è in procinto di ricevere il via libera per sedere in panchina da capo allenatore.

Incassato il ritorno di Brown, manca a oggi una sola “certezza al 100%” sul roster della squadra, ovvero Nico Mannion. Come noto però, i termini europei sono scaduti e quelli NBA restano fissati a fine luglio: non si registrano comunque offerte per il playmaker che giorno dopo giorno appare sempre più destinato a restare biancorosso.