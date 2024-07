Gallarate va di corsa: la Galla Run Ten vuole crescere e diventa gara FIDAL

«Abbiamo voluto regalare alla città, ai gallaratesi e tutti gli appassionati una run di alta qualità. E siccome quando abbiamo iniziato siamo riusciti a coinvolgere fin da subito tantissima gente, nell’edizione del 2024, vogliamo alzare ancor di più l’asticella». E’ questo il messaggio che le istituzioni della Città dei due Galli, il sindaco Andrea Cassani e l’assessore Claudia Mazzetti, hanno lanciato giovedì mattina nella conferenza di presentazione della Galla Run Ten, evento in calendario l’8 settembre. Iscrizioni già aperte sul sito di Sport+ (www.sportpiu.org e su endu.net).

L’importanza della rete

Al tavolo della sala giunta di Palazzo Borghi era presente la rete, ovvero l’amministrazione, i partner, il comitato che ha dato vita alla run e che da questa edizione ricoprirà l’importante ruolo del charity partner poiché la corsa ha uno scopo benefico e Sport+, ovvero l’associazione che da quest’anno si occuperà dell’organizzazione vera e propria e che ha posto come obiettivo quello di far diventare la 10 chilometri un appuntamento Fidal. «Quello dell’8 settembre è un appuntamento che piace ai gallaratesi e che chiude la Settimana dello sport – ha ricordato l’assessora Claudia Mazzetti – I gallaratesi ci tengono perché tocca zoe molto belle della città».

Obiettivo Fidal

«Partiamo da buone fondamenta – ha dichiarato il presidente di Sport+ Stefano Colombo – raccogliamo un’eredità importante con l’obiettivo di migliorare alcuni dettagli logistici, di tracciare un percorso affascinante per la strade di Gallarate e che tocchi i punti più belli della città come l’area verde della Boschina e di ottenere il “marchio” Fidal. Obiettivi che possiamo raggiungere grazie alla collaborazione di tutti a partire dall’amministrazione e in particolare dal sindaco Cassani e dall’assessore Mazzetti che hanno creduto nel nostro progetto».

Ruolo fondamentale quello dei partner con Malpensa24 media partener e poi Bcc di Buguggiate Busto Garolfo, Hydroservice, Irca, Carrefour, Busto Motor Company, Cedal. Senza dimenticare Acof Olga Fiorini, edu partner della manifestazione. Infine, il comitato Gallarunten, rappresentato da Riccardo Bongiorno e Lolli Velati ha spiegato l’obiettivo solidale e annunciato che tra le associazioni che sosterranno ci saranno anche la San Vincenzo e Ama il tuo cuore del professor Canziani.