Ghioldi e Bertoli per la Varesina

Altri due colpi in entrata per la Varesina, che si assicura due classe 1999, uno a centrocampo e uno in attacco. Si tratta di due elementi di grande valore che sulla carta dovrebbero essere dei titolari nella formazione di mister Marco Spilli.

Il primo è Filippo “Pippo” Ghioldi, nato e cresciuto con la maglia della Pro Patria addosso e protagonista in Serie C. Qualche infortunio lo ha frenato nelle ultime stagioni e a Venegono Superiore proverà a rilanciarsi.

Chi invece arriva da un’annata molto positiva è l’attaccante Marco Bertoli, che con la Virtus CiseranoBergamo ha chiuso il campionato a quota 16 gol in campionato. Una punta affidabile per rinforzare e dare spessore all’attacco rossoblù.

Quasi completato il lavoro del direttore sportivo Damiano Micheli in vista della prossima stagione, che inizierà giovedì 25 luglio con il raduno a Venegono Superiore.

EX IN SERIE C

Si affacciano al professionismo invece diversi protagonisti della passata stagione. Il fantasista mancino Marcelo Orellana Cruz è andato alla Vis Pesaro, l’attaccante Vincenzo Vitale è stato preso dalla neopromossa Union Clodiense, il centrocampista classe 2004 Christian Gatti sarà un nuovo giocatore della Virtus Verona mentre il portiere sempre 2004 Matteo Basti è stato preso dal Latina.