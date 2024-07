Gianni Cuperlo ospite della Festa dell’Unità alla Schiranna di Varese

Un esponente storico e di spicco del Partito Democratico come Gianni Cuperlo interviene alla Festa de l’Unità alla Schiranna: sabato 20 luglio, alle ore 18.30, è

infatti previsto un dibattito su Europa, Diritti, Pace e il mondo che verrà dal titolo “Le sfide della sinistra nel nuovo Millennio”.

Oltre al deputato triestino, intervengono anche l’ex ministra Barbara Pollastrini e la segretaria provinciale PD Alice Bernardoni, con la moderazione di Paolo Pedotti (segretario PD Busto Arsizio), in un evento utile per riflettere sulle nuove sfide globali e locali.

Come di consueto, però, in ogni weekend alla tensostruttura di via Vigevano si alternano momenti di riflessione politica ad altri di musica e divertimento: giàvenerdì 19 luglio, alle ore 21.00, c’è infatti il concerto della VAR&B Band, a sostegno del centro antiviolenza EOS, un’occasione di godersi della buona musica dal vivo e fare del bene. Spazio anche al cineforum, con domenica 21 luglio dedicata alle ore 21.15 a “The Dreamers-I Sognatori”, capolavoro di Bernardo Bertolucci.

Nella settimana successiva, tocca invece ad un altro ospite di rilievo come Antonio Decaro, già sindaco di Bari e recentemente eletto eurodeputato con il record di preferenze personali: il presidente ANCI sarà protagonista venerdì 26 luglio alle ore 21.00 dell’incontro dal titolo “Perché l’autonomia differenziata di Calderoli fa male anche al Nord”, insieme al senatore Alessandro Alfieri e alla moderatrice Noemi Cauzzo.

La cucina, con le consuete specialità, è sempre aperta dalle 19.30 alle 21.30 nelle serate di venerdì, sabato e domenica: al sabato operativa anche la balera.