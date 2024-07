Goletta dei Laghi promuove Luino e gli riconosce l’impegno degli ultimi due anni

Legambiente ha rilasciato i risultati annuali sullo stato delle acque del Lago Maggiore e, in un quadro complessivamente preoccupante, con cinque dei sei punti campionati che mostrano valori oltre i limiti di legge, Luino emerge come un’eccezione positiva.

L’unico punto a risultare entro i limiti di legge, infatti, è quello in cui l’acqua è stata prelevata al lago, in corrispondenza dello scarico della terrazza di Piazza Garibaldi a Luino. Un dato ottenuto grazie ai rilievi effettuati dalla Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani, ne denuncia le criticità e promuove esempi virtuosi di gestione e sostenibilità.

«Siamo estremamente soddisfatti – commenta Francesca Porfiri, assessore ai lavori pubblici e manutenzioni, intervenuta nel corso della presentazione di Legambiente organizzata martedì 9 luglio a Laveno -. Quanto emerso ci dice che siamo sulla strada giusta e, cosa ben più importante, sottolinea quanto i cantieri di Alfa Srl volti all’ammodernamento della rete fognaria e alla depurazione siano fondamentali per il benessere del lago. Questa è la direzione da seguire, nonostante i disagi che i cantieri hanno causato a cittadini e operatori economici».

«Voglio appellarmi al senso civico di ogni cittadino e soprattutto alle visioni politiche degli amministratori, come me, che possono veramente imprimere un cambio di rotta migliorativo per le nostre acque – conclude Enrico Bianchi, sindaco di Luino -. Il Lago Maggiore non ha confini comunali, è un bene ambientale comune ed importantissimo, è fonte di attrattività turistica e quindi economica. Lavoriamo insieme per il suo benessere, monitoriamo costantemente il territorio e agiamo subito per la qualità delle sue acque».