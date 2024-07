Grande successo alla Festa Spagnola di Sangiano

Entusiasmo per la Pro Loco di Sangiano per i risultati della loro festa. “Sabato abbiamo vissuto una serata incredibile, e siamo ancora frastornati dalla vostra straordinaria partecipazione. Solo con la paella abbiamo raggiunto la cifra record di 500 porzioni, ben 100 in più rispetto alla precedente Festa Spagnola del 2022. Questo risultato ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare sempre meglio.

Quest’anno, molte cose sono cambiate. Ci siamo attrezzati meglio per offrire un’esperienza indimenticabile, cercando di creare più momenti di divertimento e riducendo al minimo i tempi di attesa. Sappiamo che alle feste di paese, dove tutti lavorano come volontari, un po’ di attesa è inevitabile, ma abbiamo fatto del nostro meglio per rendere la vostra serata piacevole.

Speriamo sinceramente che abbiate trascorso una bella serata in nostra compagnia. Tutti noi ci siamo impegnati al massimo per rendere possibile tutto questo e promettiamo di fare ancora meglio il prossimo anno. La Festa Spagnola è ormai una tradizione a Sangiano e siamo felici che abbiate scelto di passare il vostro sabato sera con noi.

È ora di esprimere alcuni doverosi e sentiti ringraziamenti:

A tutti i volontari, soci e amici che hanno aiutato nell’organizzazione prima, durante e dopo l’evento, inclusi gli amici della Cascina Nazè.

All’Amministrazione Comunale e al Comune di Sangiano per il loro supporto fondamentale.

A DJ Sir Max per l’intrattenimento musicale che ha animato la serata.

A tutti voi, sangianesi e non, che siete venuti a trovarci in Villa Fantoni.

Grazie di cuore a tutti voi per aver reso questa festa un evento indimenticabile. Non vediamo l’ora di ritrovarci il prossimo anno per un’altra straordinaria edizione della Festa Spagnola!”