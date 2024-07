Guasto informatico, a Malpensa a terra il grosso dei voli per gli Usa. Convocato comitato di crisi

Problemi anche a Milano Malpensa a causa del guasto informatico che sta avendo conseguenze su decine di servizi in tutto il mondo, anche nei trasporti.

In particolare in Italia si registrano problemi legati all’operatività delle compagnie americane, a Milano Malpensa, ma anche su altri scali.

I problemi riguardano i voli di Delta, United e American Airlines: secondo la Federal Aviation Administration, l’agenzia che sovrintende l’aviazione civile negli Stati Uniti, venerdì mattina tutti i voli delle principali compagnie aeree statunitensi – Delta, United e American Airlines – sono bloccati a terra per via di “problemi di comunicazione” legati al guasto di CrowdStrike, a prescindere dalla loro destinazione. Non è chiaro quanto durerà l’ordine di fermo a terra.

I problemi ai voli Usa

Il problema è registrato come detto anche a Malpensa. Un volo United (9.45 per il JFK di New York) aveva già imbarcato passeggeri ma ha dovuto sbarcarli.

Restano fermi anche i voli Delta e American. (La foto che apre l’articolo è d’archivio).

Il gestore aeroportuale milanese – la Sea – non sta registrando problemi e quindi in mattinata non si segnalano conseguenze per il resto dell’operatività.

In parte i voli per gli Usa vengono riprogrammati, ma non ci sono ancora certezze.

Problemi ai voli statunitensi anche a Napoli e Venezia.

Si stanno anche cancellando alcuni voli previsti nella giornata di sabato 20 luglio.

All’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino sono stati fin qui 50 i voli cancellati venerdì mattina a causa delle conseguenze del disservizio informatico. Ha avuto problemi anche Ita Airways, che poi ha superato nel pomeriggio.

A Malpensa convocato il comitato di crisi

All’aeroporto di Milano Malpensa è stato convocato il Comitato di crisi, per le 14.30.

I problemi riguardano un po’ tutta la filiera aeroportuale e iniziano ad esserci centinaia di passeggeri “a terra”.

La Delta Airlines ha cancellato entrambi i suoi voli verso gli Usa, quindi con mille persone che rimarranno a Malpensa in attesa per almeno un giorno.

I problemi sono di varia natura, tra cui il sistema di bilanciamento dei carichi a bordo, fondamentale.

Nel pomeriggio si stanno sbloccando i voli American Airlines, il cui sistema di bilanciamento è stato ripristinato, ha annunciato la compagnia poco prima delle 14.

Sono stati cancellati i voli Delta e United in arrivo.

I velivoli sono stati trasferiti su piazzole decentrate, c’è anche un relativo problema di spazio sul piazzale per l’affollamento – per così dire – di aerei che non ripartono.

Le low cost Ryanair e WizzAir

A livello globale si segnalano problemi anche per Ryanair, che ha avvertito anche i clienti di “potenziali interruzioni”. All’aeroporto di Bergamo Orio al Serio – principale base italiana della low cost – il gestore aeroportuale ha attivato un’unità di crisi specifica per evitare problemi ma per ora non si registrano ritardi.

Sono segnalati ritardi a Bergamo invece nei voli WizzAir. La compagnia ha chiarito che sta affrontando difficoltà a causa dei sistemi IT.

Ita Airways

Ita Airways in un comunicato ha detto che non ha problemi diretti ma che “le problematiche registrate da alcuni degli aeroporti in cui opera” hanno portato la cancellazione di 60 voli, di cui 34 sull’aeroporto di Roma Fiumicino e 26 su Milano Linate. “Oltre il 90% dei passeggeri coinvolti è stato riprotetto su voli operati tra oggi e domani”.