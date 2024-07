I fratelli Riganti “a braccetto” nel campionato Europeo di classe 85

La pista di Loket, località della Repubblica Ceca vicina al confine con la Germania, si appresta a ospitare il campionato europeo di motocross giovanile, ai nastri di partenza del quale ci saranno anche due promesse dello sport varesino. Edoardo e Pietro Riganti, fratelli tesserati per il Motoclub Gorlese e provenienti dal vivaio del ManettaTeam di Martino Bianchi, saranno in gara nella finalissima della classe 85 cc.

Edoardo, prossimo a compiere 14 anni, è reduce da una buona prova ai Campionati Mondiali disputati con una prova unica in Olanda, sulla pista di Heerde. Il risultato – 23mo posto – è giudicato positivo perché quel terreno – la sabbia tipica dei crossdromi olandesi – non è consono alle abitudini dei piloti italiani (Riganti è stato il migliore tra gli azzurri) e perché il maltempo aveva ulteriormente complicato la situazione.

Il pilota di Caronno Varesino ha comunque saputo inserirsi tra i migliori 20 prospetti al mondo della categoria, portando a casa dai Paesi Bassi un bagaglio di informazioni e di esperienze che torneranno utili in questo periodo di crescita che, ora, lo porterà a gareggiare agli Europei. A Loket per la prima volta i due fratelli Riganti (Pietro è il minore e ha 12 anni) saranno impegnati insieme in una finale continentale.

Lo scorso anno Edoardo gareggiò nella competizione europea, sempre sul tracciato di Loket, ottenendo un prezioso settimo posto assoluto nella seconda manche dopo essere stato autore di un’holeshot. Le due manche di cui si compone l’Europeo 85 sono in programma sabato 20 (dalle 15,50) e domenica 21 luglio (dalle 11,30) e verranno trasmesse in diretta su www.mxgp-tv.com.