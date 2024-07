Il Liceo Sereni di Luino protagonista al “Festival dei Due mondi” di Spoleto

Lo scorso 11 luglio alcuni ragazzi della classe 3C del Liceo Scientifico “Vittorio Sereni” di Luino – Barbatelli Gabriel, Comolli Alessandro e Medici Andrea – accompagnati dalla professoressa Porazzi, sono stati protagonisti di un incontro scientifico a Spoleto organizzato da ABE Italy (Amgen Biotech Experience).

Dal titolo “The art of teaching to ignite the passion for Science – Exploring the symphonies of Molecular Biology”, l’evento si è svolto all’interno della cornice del “Festival dei Due Mondi” e ha dato la possibilità agli studenti di presentare in lingua inglese il video conclusivo del proprio percorso annuale ABE, selezionato insieme a quello del Liceo “Marie Curie” di Meda per rappresentare la Regione Lombardia.

Oltre alla classe 3C, quest’anno il programma formativo Internazionale ABE ha coinvolto, come percorso PCTO di scienze naturali, anche gli studenti delle terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico e scienze applicate guidati rispettivamente dai docenti professor Gervasoni, Morlotti e Lecchi. Il programma prevede esperienze laboratoriali innovative nell’ambito della biologia molecolare.

La partecipazione al convegno ha dato la possibilità al gruppo di sentirsi parte di una comunità scientifica internazionale e di condividere l’esperienza con rappresentanti della comunità ABE (università, Dirigenti scolastici, docenti e studenti) provenienti da altre selezionate scuole italiane, uniti dalla volontà di migliorare l’apprendimento delle biotecnologie nei laboratori scolastici.