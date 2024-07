Il promemoria delle scadenze Tari di Saronno Servizi ora è sull’app IO

C’è una nuova innovazione in Saronno Servizi: il promemoria delle scadenze Tari tramite app Io.

La multiservizi con sede in via Roma a Saronno ha scelto di cogliere le possibilità offerte dalla tecnologia per affrontare scadenze e pagamenti inviando, il 16 luglio per gli utenti di Gerenzano e il 15 luglio per quelli di Origgio, un promemoria per il pagamento della Tari sull’App Io.

Grazie all’integrazione con l’App istituzionale da quest’anno gli utenti che l’abbiano scaricata sul proprio smartphone e autorizzato la ricezione delle notifiche, riceveranno un messaggio con l’avviso di pagamento della Tari.

Questo consentirà tra l’altro all’utente di effettuare il pagamento direttamente in-app, previa registrazione del metodo di pagamento preferito (carta, app o altri strumenti disponibili nella sezione Portafoglio di IO).

«Per noi – spiega il presidente di Saronno Servizi, Pietro Insinnamo – non è solo importante garantire efficienza ed efficacia ai comuni che si affidano a noi ma anche essere vicini ai cittadini anche con informazioni sempre più puntuali e in tempo reale. Quest’integrazione con l’app Io è un primo passo che ci permetterà di moltiplicare i servizi e le opportunità per i cittadini».