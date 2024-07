Il teatro di fa più social al Condominio: ecco la stagione 2024/2025

Commedie, molta musica dal vivo (rock e non solo), ma anche uno spazio per i fenomeni “social” che arrivano sul palcoscenico: arriva la stagione – anzi: le stagioni – 2024/2025 del Teatro Condominio di Gallarate, curata da Melarido.

“Abbiamo anticipato la conferenza stampa di lancio perché una stagione così bella e così ricca venga lanciata per tempo” dice l’assessora alla cultura Claudia Mazzetti.

“La presenza di quattro teatri diversi, ognuno con la sua specificità, è una peculiarità gallaratese” ricorda Mazzetti, ricordando la vocazione del teatro di piazza Garibaldi: “quest’anno troveremo non solo il teatro leggero e comicità fervente che da sempre caratterizzano il Condominio, ma anche rinomati autori tv e di teatro”.

E ancora, appunto, i nomi che vengono dai social, come Vincenzo Schettini di “La fisica che ci piace” e Chiara Anicito su Instagram @cammela.

Questo senza dimenticare alcuni nomi classici della commedia e della comicità, che ritornano come Max Pisu, Giacomo Poretti, Lillo&Greg, Fabio Troiano.

“La commedia in un periodo così serve a far uscire i gallaratesi con leggerezza e sorriso” dice il sindaco Andrea Cassani.

“Grazie a Melarido, le premesse sono ottime”. E a proposito del prezzi stabili aggiunge con battuta: “A Gallarate oltre alle tasse non aumentano neppure i prezzi del Teatro Condominio”.

“L’anno scorso è andata benissimo (con il 94% di solo out) e dobbiamo dire grazie al sindaco” dice Rosanna Martinez Bergonzi, ricambiando i complimenti. E anzi svela che dall’amministrazione sono arrivati anche suggerimenti di programmazione: “Grazie all’assessore e al sindaco abbiamo confermato Dario Ballantini, che abbiamo visto tutti a Striscia con le sue straordinarie imitazioni.

Tornano poi nomi noti come Giovanni Vernia e Stefano Chiodaroli. E ancora “Caveman” di Maurizio Colombi, ormai un classico, già “reinterprtato nella contemporaneità, con l’impatto dei social“, specifica Bergonzi. Per non parlare di un grande classico del Condominio, i Legnanesi.

Il trasformismo è al centro di “Poubelle”, con Luca Lombardo, “un che tra poco sarà famosissimo” dice Marco Negri. “Una scommessa che speriamo di vincere”.

Ultra collaudato infine lo spettacolo “Perfetti sconosciuti”, dall’omonima commedia cinematografica di enorme successo mondiale, qui proposta da un grande gruppo di attori e attrici.

La musica al Teatro Condominio

Poi c’è il programma di serate musicali, come sempre imperniato sui concerti che fanno omaggio a grandi gruppi.

Marco Negri sottolinea innanzitutto “l’omaggio a Morricone proposto dal gruppo Le muse, composto tutto da donne”.

“L’anno scorso avevamo due spettacoli rock, dedicati a Queen ed Ac/Dc, quest’anno abbiamo inserito l’omaggio ai Deep Purple (sabato 22 marzo). E poi ancora “Alla ricerca dell’uomo ragno”, con Mauro Repetto, l’altra metà degli 883 che (trasferitosi a Parigi) da tempo calca il palcoscenico e ora racconta gli esordi del gruppo lanciato con Max Pezzali”.

La programmazione completa la trovate più avanti nel paragrafo relativo.

1-sabato 30 novembre 2024 — COME SEI BELLA STASERA di Antonio De Santis -con Gaia De Laurentiis e Max Pisu – regia Marco Rampoldi

2-venerdì 13 dicembre 2024 — CONDOMINIO MON AMOUR Protagonisti: Giacomo Poretti, Daniela Crìstofori, Marco Zoppello – Regia Marco Zoppello

3-sabato 18 gennaio 2025 -GLI INSOSPETTABILI di Anthony Shaffer -con Claudio “GREG” Gregori e Fabio Troiano – Regia di Fabrizio Coniglio

4-sabato 1° febbraio 2024 — INTELLIGENZA MUSICALE con i GEMELLI DI GUIDONIA scritto e interpretato da PACIFICO, GINO e EDUARDO ACCIARINO – Regia Massimiliano Papaleo

5-martedì II febbraio 2025 — PERFETTI SCONOSCIUTI di Paolo Genovese, con Paolo Calabresi, Valeria Solatino, Marco Bovini, Alice Bertivi, Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti

6-sabato 22 febbraio 2025 — LE FILIPPICHE il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Filippo Caccamo

7-sabato 12 aprile 2025 — IL NUOVO SHOW TEATRALE DI BALLANTINI di e con Dario Ballantini e la sua special band

8-sabato 10 maggio 2025 – CAPAFRESCA- il nuovo spettacolo di e con Giovanni Vernia

La promozione per le scuole

“Fatti un drink di cultura” è la promozione con cui gli otto spettacoli della stagione vengomo offerti agli studenti delle scuole superiori a soli € 10 a biglietto. Basta presentarsi in biglietteria con un tesserino della scuola frequentata.

La Stagione 2024-25 del teatro bimbi, ragazzi e famiglia

1-domenica 27 ottobre 2024 — HOTEL TRANSILVANIA FAMILY SHOW speciale Halloween Personaggi e interpreti Compagnia performer ALL CRAZY SOLDOUT che recitano, ballano e cantano dal vivo Regia di M. Visone. E tutti possono venire a teatro vestiti “paurosamente” a tema, grandi e piccini!

2-domenica 8 dicembre 2024 – TIC TAC – 24 GIORNI A NATALE FAMILY SHOW – Personaggi e interpreti: Compagnia di performer ALL CRAZY SOLDOUT Regia di Michele Visone -E tutti possono venire a teatro indossando qualcosa di natalizio.

3-domenica 26 gennaio 2025 – RAPUNZEL FAMILY SHOW – Personaggi e interpreti: Compagnia di performer ALL CRAZY & SOLDOUT Regia di Michele Visone-Graditi in sala i principi, principesse, la treccia come Rapunzel… e anche qualche streghinat

4-domenica 2 marzo 2025 – WONKA – La meravigliosa fabbrica di cioccolato FAMILY SHOW — Con i performer ALL CRAZY & SOLDOUT -Regia di Michele Visone. In sala, chi vuole si veste come Wonkat

La proposta musicale al Condominio di Gallarate

1-venerdì 20 dicembre 2024 – VINCENT BOHANAN & SOUND OF VICTORY CONCERTO GOSPEL -L’universo sonoro del talentuoso artista newyorkese Vincent Bohanan e del coro «Sound of Victory»

2-sabato 15 febbraio 2025 – OMAGGIO A ENNIO MORRICONE Con l’Ensemble Le Muse – Voce solista Angelica De Paoli- Direttore il Maestro Andrea Albertini

3-venerdì 21 marzo 2025 — LA DOLCE VITA- Balletto di Milano Da Nino Rota a Fellini a Morricone: la danza, tra le colonne sonore dei film più amati

4- sabato 22 marzo 2025 — LAZY CHILD OMAGGIO Al DEEP PURPLE La cover band più quotata in Italia e all’estero che ha suonato anche con alcuni membri dello storico gruppo.

5-venerdì 4 aprile 2025 — ALLA RICERCA DELL’UOMO RAGNO — 883 con Mauro Repetto fondatore degli 883

Gli spettacoli-evento 2024-2025

1-martedì 31 dicembre 2024 – RIDE BENE CHI RIDE L’ULTIMO…DELL’ANNO Con BEPPE BRAMA da ZeliglColorado STEFANO CHIODAROLI “Il Panettiere” da Colorado, CLAUDIO BATTA, MARCO DELLA NOCE, MAURO VILLATA da Zelig- più brindisi a mezzanotte con panettone e pandoro.

2- sabato 25 gennaio 2025 – LUCA LOMBARDO «POUBELLE» Regia di Augusto Fornari Fra gli artisti più completi dei momento, già famoso e apprezzato in quattordici paesi del mondo per i suoi travestimenti fulminei.

3-giovedì 6 febbraio 2025 — IL PEDONE — EDIZIONE 2025 di Andrea Sasdelli e Carlo Negri. Regia C. Negri con Giuseppe Giacobazzi e il suo tipico stile tra l’ironico e il comico, attesissimo al teatro Condominio

4-Domenica 16 febbraio 2025 — CHIARA MUTO E IL GRUPPO DELLE MAMME Di Chiara Anicito e Paolo Uzzi -Regia di Giancarlo Bozzo Attrice comica siciliana molto popolare con milioni di foliowers sul web e il tutto esaurito nei teatri.

5- giovedì 6 febbraio. venerdì 7, sabato 8 e Domenica 9 marzo 2025 I LEGNANESI — RICORDATI IL BONSAI Con ANTONIO PROVASIO, ENRICO DALCERI, ITALO GIGLIOLI e gli altri personaggi del cortile Testo di Mitia Del Brocco I Scenografie, Costumi e Musiche Enrico Dalceri !Coreografie Valentina Bordi — Dir. Artistico Sandra Musazzi Dir. di Produzione Enrico Barlocco – Una produzione Chi.Te.Ma. – Regia Antonio Provasio

6- sabato 15 marzo 2025 — CAVEMAN — L’uomo delle caverne/Edizione 2025 di e con Maurizio Colombi Interpreta lo spettacolo più comico al mondo, con le sue inimitabili battute fulminanti e spassose incentrate sul rapporto di coppia.

7-Domenica 18 maggio 2025 LA FORTUNA CON L’EFFE MAIUSCOLA di Armando Curcio e di Eduardo De Filippo Per una bella commedia di domenica pomeriggio con la compagnia teatrale KICECE’ di Claudio Pellegrino

8-DATA IN DEFINIZIONE — LA FISICA CHE CI PIACE di e con il prof. Vincenzo Schettini Milioni di persone seguono le lezioni di fisica dell’istrionico Vincenzo Schettini su Instagram, Facebook, YouTube e TikTok.

9-DATA IN DEFINIZIONE — L’ILLUSIONE DELLA LIBERTA’ di e con Umberto Galimberti Numerosi í suoi saggi di filosofia, psicoanalisi, sociologia, cultura contemporanea e apprezzato per il suo stile accessibile a tutti.

10-DATA IN DEFINIZIONE — FIGLI DI TROIA di e con Paolo Cevoli Un viaggio comico/ironico da Enea a Virgilio, che con l’Eneide donò una «griffe» nobile agli antichi romani: “piuttosto che di nessuno, meglio essen figli di Troia” avrà pensato Virgilio scrivendola! La città, sottinteso…