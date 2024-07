“Il tennis allena il tennis”, il motto della scuola Arcobaleno per piccoli e grandi giocatori

Sinner, Musetti, Paolini ma anche Berrettini, Errani e il “nostro” Mattia Bellucci. Il mondo del tennis italiano sta vivendo un periodo davvero positivo e questo fa da traino per tutto il movimento. Ecco perché VareseNews ha lanciato il progetto “TennisVn”, raccontando come la disciplina di vive e si sviluppa nel nostro territorio, partendo dall’attività quotidiana.

«Il nostro motto è “Il tennis allena il tennis“, per questo organizziamo un sistema di allenamento molto fluido in cui spesso gli allievi si confrontano anche tra livelli diversi: ognuno impara, con pazienza, ad apprendere e anche a dare». Cosimo Torino è il maestro responsabile da quasi 20 anni della scuola tennis della Polisportiva Arcobaleno di Venegono Inferiore, società sportiva guidata dal presidente Ezio Filiguri (i due sono insieme nella foto in alto). In via Damiano Chiesa, vivono alla Strada Provinciale “Varesina”, sono due i campi di allenamento in dotazione alla scuola: uno al coperto appena rinnovato, in play-it e con nuove illuminazioni a basso consumo, e uno all’aperto in cemento e con illuminazione.

La Scuola Tennis Arcobaleno, affiliata UISP, è una delle realtà più dinamiche del territorio. Avviata nel 2005, la scuola è cresciuta sotto la presidenza di Ezio Filiguri e la direzione del responsabile Cosimo “Mimmo” Torino, maestro UISP, insieme al collaboratore di lunga data Bruno Tomaso “Tommy” Poli. Al team si sono aggiunti Simone Pozzi, Pietro Balestrieri e Luca Guarnaccia, contribuendo al successo e alla crescita dell’associazione. Nel corso degli anni, la scuola tennis ha ottenuto ottimi risultati a livello provinciale, regionale e nazionale, grazie all’impegno e alla dedizione dei suoi giovani atleti. Un traguardo significativo è stato raggiunto dalle ragazze della scuola, che si sono classificate seconde ai campionati nazionali UISP sull’isola di Albarella. A livello giovanile provinciale, la scuola ha conquistato il primo posto nelle categorie under 11, 13 e 15, e nel giugno 2024 è diventata campione regionale, migliorando il secondo posto dell’anno precedente.

Ogni anno, la Scuola Tennis Arcobaleno accoglie circa 80-90 iscritti, con una percentuale di partecipazione giovanile under 18 che varia dal 60% al 40%. Questo riflette l’attenzione che la scuola dedica ai giovani, offrendo loro un ambiente stimolante e inclusivo. Durante il periodo estivo, la polisportiva organizza attività ludiche e tornei per i giovani, mentre a settembre offre due settimane di lezioni gratuite per chi desidera conoscere questa realtà. Un’attenzione particolare è rivolta alle scuole locali, coprendo un bacino che include Castiglione, Tradate e i due Venegono. In 20 anni, oltre 1500 allievi hanno calcato i campi da tennis della polisportiva, seguendo una filosofia inclusiva che abbraccia tutti i ragazzi al loro livello, permettendo loro di crescere e svilupparsi nel rispetto delle linee guida della Federazione Italiana Tennis (FIT).

L’associazione gode di un’ottima collaborazione interna, anche tra i vari sport della Polisportiva (tra cui anche una numerosa rappresentanza di Pallavolo), grazie al contributo del presidente Ezio Filiguri. L’approccio del maestro Mimmo è incentrato sullo sviluppo delle capacità motorie dei ragazzi: «Evitiamo di stressarli solo con lo sport, ma cerchiamo di insegnare loro il vero significato del tennis. L’obiettivo è far apprezzare il gioco e la gioia di colpire la pallina, senza usare paroloni o tecnicismi inutili, ma piuttosto con un approccio pratico e diretto. I ragazzi giocano non solo con l’istruttore, ma anche con compagni di diversi livelli, imparando gli uni dagli altri. Il motto della polisportiva è “il tennis che allena il tennis”, sperimentando ogni anno nuovi sistemi di allenamento». La scuola tennis è anche per gli adulti: «Ci rivolgiamo anche a questo settore dei più grandi, cercando di utilizzare un approccio che vada incontro alle capacità che ognuno può mettere a disposizione. Anche con i più grandi, l’approccio è sempre quello del coinvolgimento e del divertimento personale».

«In un periodo di rinascita per il tennis come quello che stiamo vivendo grazie ai numerosi personaggi italiano come Sinner, Musetti, Berrettini e molti altri, la Polisportiva Arcobaleno continua a crescere soprattutto grazie al passaparola e all’entusiasmo di chi vi partecipa – spiega Mimmo -. È naturale che si parli anche dei risultati nazionali, ma siamo convinti che lo sport sia il motore delle relazioni, per questo puntiamo spesso a ridurre le distanze tra maestri e allievi, creando un ambiente dove i bambini sono felici di stare insieme, incoraggiati a dare il meglio di sé. La filosofia è chiara: non dire mai “non diventerai nessuno se non vinci”, ma piuttosto “ce la fai, siamo insieme, se la possiamo fare, anche se si perde“. L’incoraggiamento è la chiave per il successo».