Incidente tra auto e moto a Venegono Inferiore, ferito un diciottenne

Un incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 15 maggio, a Venegono Inferiore, nei pressi della rotonda situata lungo via General Cantore. L’allarme è scattato alle 7:28 in seguito a uno scontro tra un’auto e una moto.

Nell’impatto è rimasto coinvolto un ragazzo di 18 anni. Le condizioni del giovane, sono serie ma non sarebbero critiche: l’intervento dei soccorritori è stato classificato con un codice giallo, indicativo di una situazione di media gravità. Sul posto sono giunti un’automedica e un’ambulanza. Presente anche la Polizia Locale di Venegono Inferiore per i rilievi del caso e per regolare il traffico, rallentato a causa dell’incidente.

Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento.