Il vento di Uisp soffia forte: Viva chiude al settimo posto, seconda tra gli Italiani

Si è svolta a Riva del Garda, nel fine settimana appena concluso, la seconda frazione del circuito di regate J/70 Cup, evento che ha richiamato in acqua una flotta dall’animo spiccatamente internazionale, con quaranta equipaggi in rappresentanza di quattordici nazioni da tutto il mondo, dall’Europa, agli Stati Uniti, all’Australia.

A contendersi la vittoria della tappa c’era anche Viva dei co-armatori Alessandro Molla e Tommaso Pavan che ha gravitato per tutto l’evento in zona top-ten, concludendo la regata al settimo posto overall, secondo tra gli equipaggi italiani.

Nelle prime due giornate, Viva si è dovuta confrontare con condizioni di vento leggero, riuscendo a dar sfoggio di tutto il suo potenziale quando l’Ora da Sud si è fatta più intensa a partire dall’ultima regata di sabato e poi per la giornata di domenica. È stato proprio nella prima regata di domenica che Viva ha trovato la miglior performance del fine settimana, mettendo a segno una bellissima vittoria con un buon margine sugli inseguitori, gli Americani di Rowdy.

«Un dolce finale per un evento caratterizzato, ancora una volta, da un po’ di alti e bassi. Il Lago di Garda ha dato sfoggio solo in parte di tutta la sua potenza, lasciandoci a regatare per la maggior parte della serie con vento leggero, che non è una condizione a noi particolarmente favorevole. Domenica, quando l’Ora si è fatta sentire fino a circa 20 nodi, è iniziato il divertimento e i nostri risultati lo hanno dimostrato, con una bella vittoria seguita da un settimo posto. Continuiamo a lavorare ed allenarci con l’obiettivo di ottenere un buon risultato nel ranking di stagione e soprattutto arrivare al Campionato del Mondo di Palma di Maiorca, nostro principale appuntamento del 2024, più in forma possibile» ha commentato il timoniere Alessandro Molla a margine delle regate.

Lasciata Riva del Garda, la flotta J/70 si sposta nelle acque venete del Lago di Garda dove, dal 26 al 28 luglio, troverà l’ospitalità della Fraglia Vela Malcesine per la terza tappa del circuito J/70 Cup organizzato da J/70 Italian Class.

L’equipaggio di Viva è affiliato UISP. A bordo regatano Alessandro Molla, Carlo Fracassoli, Flavio Favini, Nicholas dal Ferro e Tommaso Pavan.

La stagione 2024 di Viva – Spring Sailing Team è supportata dagli storici sponsor Edilnoma Building, Mair Research, Roverplastik, Techno Building, Agostini Group e dal recente ingresso di Bioisotherm. Sono partner tecnici del team Wurth Modyf, Quantum Sails, Vakaros, Gottifredi Maffioli e Vela Mania.