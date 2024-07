In Val Veddasca al via una kermesse di teatro-comunità: protagonisti storie e personaggi del territorio

Al via la kermesse di teatro-comunità che vede come protagonisti le storie e i personaggi della Val Veddasca. Si inizia sabato 3 agosto alle ore 21:00 presso l’Oratorio di San Lorenzo ad Armio, con il racconto “Don Enrico, il prete amico” che per 30 anni è stato parroco della Veddasca e che ha saputo lasciare delle tracce indelebili nei cuori di chi lo ha conosciuto e frequentato e anche nei luoghi, costruendo l’Oratorio San Lorenzo con le sue attività e l’ostello di Biegno per l’accoglienza.

Un esempio di teatro-comunità, condotto da Michele Todisco che, nella veste di attore e regista, ha raccolto le testimonianze di chi ha conosciuto don Enrico e ha poi intrecciato i fili per tessere quel senso di comunità e appartenenza creato con i valori di solidarietà, di amicizia e di lavoro che erano prerogative essenziali del pensiero di don Enrico, definito da molti “il prete operaio”. Per chi poi volesse gradire il fresco della valle fin dal pomeriggio e fermarsi a cena, alle 19:00 ci sarà una pastasciutta a 7 euro comprensiva di una bottiglia di acqua. Prenotazioni al 3496505439 lasciando un messaggio su WhatsApp.

Si continua l’11 agosto alle ore 18:00 a Cadero durante la Festa Patronale di Santa Rita con la presentazione del libro “Noi della Veddasca“. Cinque secoli di emigrazione e successi dove “Frammenti di storie” delineano vicissitudini familiari, le mete, i mestieri, le curiosità, i racconti orali tramandati nel tempo, la professionalità, la coesione, la fatica e l’ingegno che hanno caratterizzato i personaggi della Val Veddasca. Un lavoro a quattro mani di Nadia Zanelli e Renzo Fazio che saranno presenti. Alle 19:00 sarà Graziano Ballinari attore, performer e personaggio storico e nativo della

Val Veddasca, accompagnato con i Cunta Su, a raccontare aneddoti e storie in stretto dialetto della valle.

Sarà anche l’occasione per lanciare il progetto dell’Archivio dei dialetti della Val Veddasca a cura dell’ass. Taxus di Cadero e della Pro Loco Maccagno Lago Maggiore. Alle 21:00 seguirà la proiezione del docufilm “Un dì nella valle“ con la regia di Silvano Besozzi, che vede come attore lo stesso Graziano Ballinari e altri personaggi della valle. Durante la giornata ci sarà la possibilità di pranzare e cenare a cura del Circolo Acli.

Il 17 agosto alle 18:00, invece, presso il Micro-Museo della Gioconda, sempre a Cadero, ci sarà una visita guidata al Museo, dove si potranno trovare le tracce dei misteri del famosissimo quadro di Leonardo da Vinci e della storia del furto della Monna Lisa dal Louvre. Seguirà una breve piéce teatrale nel giardino del Micro-Museo con la presentazione del libro “Il Volo della Gioconda” di Savi Arbola, fondatore e promotore del Micro-Museo della Gioconda.

«Tre giorni per chi vuole vivere momenti comunitari e soprattutto per chi vuole godere della frescura della valle e dimenticare per un po’ la canicola cittadina. Vi aspettiamo» concludono dalla Pro Loco di Maccagno.