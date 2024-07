Incidente con ribaltamento in via Sciesa tra Gallarate e Cardano

Incidente stradale con ribaltamento ai Ronchi di Gallarate: è avvenuto poco dopo le 9 del mattino di oggi, 11 luglio, all’incrocio tra via Sciesa – asse principale del quartiere – e via Monterosso, confine con Cardano al Campo.

Le persone coinvolte sono state soccorse da un medico di uno studio vicino, mentre arrivavano anche ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e auto medica.

La donna ferita, 77 anni, è stata trasferita poi in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Trasferita in “codice giallo” anche una 51enne.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate, per i necessari rilievi e per gestire la viabilità su un asse trafficato.

I vigili del fuoco hanno pensato invece a mettere in sicurezza i veicoli.

Nella stessa mattina a Gallarate una donna di 54 anni è stata investita in piazza Risorgimento.