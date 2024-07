Due incidenti con feriti prima delle 7 a Gallarate e Vergiate

Comincia male la mattina di giovedì con due incidenti stradali con feriti a Vergiate e Gallarate, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.

Entrambi gli incidenti sono avvenuti pochi minuti prima delle 7.

In un caso, a Gallarate, si tratta di un pedone investito in piazza Risorgimento: si tratta di un uomo di 54 le cui condizioni non sembrano essere gravi dal momento che è finito in ospedale in codice verde.

Il secondo sinistro della strada ha riguardato invece due motociclisti finiti a terra a Vergiate in via Piave: sono due uomini di 24 e 40 anni soccorsi da un’ambulanza della Cri di Gallarate e dai carabinieri.