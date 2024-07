Incidente sul lavoro a Bioggio, operaio del Varesotto in pericolo di vita

Grave incidente sul lavoro, nel pomeriggio di lunedì 15 luglio, a Bioggio in Canton Ticino. E a restare gravemente ferito è un operaio del Varesotto di 42 anni.

Come riportato dalla Polizia cantonale, poco dopo le 17 in un cantiere di uno stabile ad uso commerciale, l’operaio stava eseguendo le operazioni di scarico di materiale da un autotreno. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è rimasto seriamente ferito dalla caduta di materiale pesante da un carrello elevatore.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all’operaio lo hanno trasportato all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 42enne ha riportato ferite gravi, tali da metterne in pericolo la vita.