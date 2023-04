Troppo veloce in autostrada, 28enne italiano denunciato in Canton Ticino

Nella Confederazione Elvetica, come anche in altri Paesi europei (ad esempio in Francia), la velocità – su autostrade e viabilità ordinaria – è particolarmente limitato non solo in corrispondenza di tratti pericolosi, ma anche per il contenimento delle emissioni inquinanti e di rumore in tratti a ridosso di centri abitati. (ma ci sono anche specifici controlli non sulla velocità ma sul rumore). Un tema meno considerato in Italia, ma che in Svizzera rischia di costare caro.