“Interpretando suoni e luoghi” nelle Valli del Verbano: bis di concerti nel primo weekend di agosto

Bis di concerti in programma nella prossima settimana per la rassegna musicale itinerante “Interpretando Suoni e Luoghi” nel territorio della Comunità Montana delle Valli del Verbano, promotrice della rassegna in collaborazione con i Comuni ospitanti.

Venerdì 2 agosto alle ore 21 nel Comune di Montegrino Valtravaglia presso il Teatro Sociale in via Vittorio Veneto si esibirà l’Orchestra Cameristica di Varese con Musiche di Holst, Puccini, Reinecke diretta da Fabio Bagatin. Nata nel 2004 con musicisti di altissima professionalità e l’ambizione artistica di rimettere sotto i riflettori di critica e pubblico un repertorio quasi dimenticato della musica da camera fra Ottocento e i primi anni del secolo scorso. Arricchita negli anni da qualificati professionisti che gravitano nell’ambiente musicale di Varese, Milano, Como e Novara, la Cameristica ha continuato a ricercare, riscoprire e portare all’attenzione del pubblico composizioni di grandi autori italiani e stranieri vissuti a cavallo tra ‘800 e ‘900 per lo più sconosciuti nel nostro paese. In questo percorso artistico e culturale l’Orchestra ha spesso collaborato con valenti solisti, sia affermati che esordienti, tra cui: C. Rossi, R. Plano, L. Avanzi, G. Miszczyszyn, J.C. Candido, A. Genoni, C. Nicora, G. Mezzalira, il Duo Maclé, G. Oliveti, S. Dente, F. Baroffio, S. Terzano, il Coro Jusquin Desprez. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici del Piccio.

Il secondo appuntamento è invece per domenica 4 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di S. Silvestro frazione di Cadero, borgo caratteristico incastonato nelle alture del comune di Maccagno con Pino e Veddasca caratterizzato da mosaici per le vie del paese, che si potranno visitare nel pomeriggio. Dalle 16 sarà aperto il Micro Museo della Gioconda in collaborazione con l’Associazione Taxus. Il concerto in programma prevede brani di Vogel, Kodály e Devienne eseguiti dal QUARTETTO DEVIENNE: formato da musicisti provenienti da Italia e Spagna: al violino Cristina Morell, alla viola Helena Sanchez, al violoncello Ludovico Colombo e al fagotto Michele Colombo. Il concerto sarà ambientato in due periodi storici ben distinti; il genere concertante classico e il nazionalismo musicale ungherese. Il primo periodo caratterizzato dalla presenza del fagotto in veste di solista, mentre il periodo del nazionalismo ungherese rappresentato dal trio d’archi.

I concerti saranno tutti ad ingresso libero e gratuito Per maggiori informazioni: suonieluoghi@gmail.com/ Whatsapp 335 7316031 – 347 598797 / Facebook Interpretando Suoni e luoghi