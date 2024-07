Ippodromo, un passo avanti: accordo tra Varesina e allenatori

Piccolo ma necessario passo avanti in direzione della riapertura dell’ippodromo delle Bettole. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 17, si è risolta una delle situazioni che contribuivano ad allontanare la disputa della stagione estiva, ovvero il contrasto tra i gestori dell’impianto (Società Varesina Incremento Corse Cavalli) e gli allenatori di galoppo. (in alto: Bruno Grizzetti e Giovanni Borghi Jr. | foto brusa.media)

Questi ultimi avevano minacciato di non comunicare i cavalli partenti, nel caso di avvio delle serate di corsa, a causa soprattutto del fatto che la SVICC aveva deciso di non aprire alla domenica la pista d’allenamento. A prevalere però è stato il buon senso: gestore e allenatori hanno trovato un accordo che mette in un angolo almeno questo problema (rimangono quelli relativi all’agibilità: giovedì i sopralluoghi decisivi).

A dare il via libera è una lettera di Valentina Oglialoro: la rappresentante degli allenatori di Varese spiega che in seguito a un incontro tra le parti, l’ippodromo si è impegnato a garantire l’uso domenicale della pista. Un altro lato importante è quello dell’accordo su un “armistizio economico” (per le questioni relative agli affitti) che prevede la sospensione dei procedimenti legali in corso; infine la SVICC si è impegnata ad assumere un responsabile delle piste, la cui figura è ancora da scegliere.

Ora, come già detto, resta il nodo dell’agibilità: giovedì (mattina) le commissioni preposte dovranno valutare le condizioni di quelle attrezzature (cabina elettrica, impianto luci su tutte) necessarie ad aprire l’ippodromo al pubblico; l’altro OK dovrà arrivare sul piano antincendio che nelle precedenti versioni era stato giudicato incompleto.