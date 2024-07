Ispra, aumenti Tari, il sindaco Di Spirito, “Sempre stata contraria quando l’amministrazione precedente ha votato gli aumenti anche per il 2025”

Nei giorni scorsi, i cittadini di Ispra hanno ricevuto cartelle per il pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti) con un importo maggiore rispetto a quelle precedenti. Il sindaco Rina Di Spirito, eletta alle scorse elezioni dell’8 e 9 giugno, commenta la situazione.

«Non accettiamo strumentalizzazioni – afferma la prima cittadina – da parte di chi per 10 anni è stato parte della maggioranza e ha sempre votato, con convinzione, a favore dei forti aumenti della tassa dei rifiuti, al contrario, contrastati e non votati dalla minoranza di cui ero parte e nel cui merito non sono mai stata ascoltata».

«Oggi – aggiunge Di Spirito – i risultati tangibili di quel voto ci consegnano le prime cartelle con aumenti pesanti che si trascineranno anche nel 2025 e che i cittadini ispresi subiscono. Noi siamo sempre stati sfavorevoli agli aumenti, prova ne è il nostro voto contrario certificato nella delibera del maggio 2023».