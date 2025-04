Come stanno i pesci del Lago Maggiore? Se ne parla a Ispra

Sabato 5 aprile, a Ispra, ultimo appuntamento dell’edizione primavera 2025 di Paesaggio in Rassegna, il festival sulla natura e il paesaggio organizzato da Associazione culturale Europea e Garden Club Ispra.

Alle ore 17:30 all’Hotel Europa, in via al Porto 68, Pietro Volta, ricercatore dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del Cnr tratterà dei pesci del Lago Maggiore, in particolare di quello che è accaduto alla fauna ittica negli ultimi 150 anni, a causa dell’azione umana, dei cambiamenti climatici e dell’invasione pervasiva delle specie aliene.

Il tema sarà affrontato con rigore scientifico ma con linguaggio semplice ed esempi concreti. Un’occasione per conoscere quello che accade nelle acque del lago.