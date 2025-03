A Ispra quattro weekend di incontri e film su Paesaggio e Natura

Per quattro weekend consecutivi, dal 15 marzo al 5 aprile, torna Paesaggio in rassegna, l’appuntamento che richiama a Ispra esperti e appassionati di giardini e natura per discutere coi cittadini di paesaggio, di sviluppo attento all’ambiente e di benessere delle comunità locali.

Il filo conduttore della rassegna è il rapporto tra uomo e natura che viene presentato attraverso le ultime conoscenze scientifiche ed esempi pratici, con una attenzione particolare ai temi del nostro territorio, primo fra tutti il lago. Riconoscere, progettare e curare giardini e luoghi ricchi di natura e biodiversità è un modo con cui tutti possiamo contribuire a valorizzare l’unico, ma anche delicato, territorio in cui viviamo. Lo si potrà scoprire con conferenze, dibattiti, ma anche con dei film a tema. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e a entrata libera.

Il prossimo appuntamento è sabato 22 marzo al teatro dell’oratorio di Ispra a partire dal 17:30 con un pomeriggio dedicato al cinema. Il documentario Macchina fissa di Emilio Neri Tremolada racconta il giardino di Clark, un luogo affascinante creato in un ex impianto idrovoro dismesso a sud di Mantova, un giardino speciale fatto in maggioranza di piante annuali e che si rinnova ogni anno. Sarà presente in sala il protagonista, Clark Lawrence, americano che vive in Italia dove ha fondato l’associazione culturale Reading Retreats in Rural Italy.

Al giardino del futuro è dedicato l’incontro di venerdì 28 marzo alle 17:30 all’Hotel Europa di Ispra. Pigri tra i fiori, riassume il contenuto dell’intervento dell’agronomo Raffaele Orrù, che con esempi pratici, anche delle nostre zone, introdurrà i partecipanti alla realizzazione di giardini secondo le moderne tendenze: attenzione alla natura, più biodiversità e meno manutenzione.

L’incontro finale della rassegna, sabato 5 aprile, all’Hotel Europa di Ispra, ha per tema il Lago Maggiore. I pesci del nostro lago sono sotto pressione. Pietro Volta, ricercatore dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR racconterà come è mutata negli ultimi 150 anni l’ittiofauna del Lago Maggiore tra cambiamento climatico, inquinamento e specie aliene.

Nell’ambito della rassegna, domenica 23 marzo, alla stazione di Ispra, dalle ore 15 alle 18, il Repair caffè, momento di riciclo e scambio per ridurre gli sprechi, sarà dedicato alle piante. Con il motto Riciclare, riutilizzare, regalare si potranno scoprire, donare e scambiare gratuitamente semi e piante per far fiorire balconi e giardini. Saranno presenti i volontari del JRC Garden Club con le loro piantine e per guidare nelle scelte.

L’intera rassegna è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Europea (ACE) del Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea e dal JRC Garden Club, con il patrocinio del Comune di Ispra.