Jasmine Paolini in finale a Wimbledon

È un anno magico per il tennis italiano e per Jasmine Paolini. La tennista toscana, dopo aver raggiunto la finale del Roland Garros, si qualifica per l’atto finale anche del torneo slam londinese, il tennis per eccellenza: Wimbledon. (Foto Wimbledon)

Paolini, che in finale sfiderà la vincitrice dell’altra semifinale tra Krejcikova e Rybakina, ha sconfitto in tre set la croata Donna Vekic.

Una partenza in salita per l’italiana, numero 7 al mondo prima del torneo inglese sull’erba, che ha perso il primo set 6-2. Poi il break decisivo al decimo gioco del secondo set, vinto così 6-4 e infine il successo al tie-break al terzo, al termine di una lunga battaglia sportiva ai vantaggi, con il successo per l’azzurra arrivato sul 10-8.

Conquistata la finale nel tabellone femminile, l’Italia spera di bissare anche in quello maschile, con Lorenzo Musetti che affronterà venerdì il serbo Nole Djokovic.