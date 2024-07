Julian Assange libero: un evento a Varese per approfondire la sua vicenda giudiziaria

Il 13 luglio Varese ospiterà un incontro dedicato a Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, nella sede di Un’Altra Storia, in via Francesco Del Cairo

Sabato 13 luglio Varese ospiterà un incontro dedicato a Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, per ripercorrere la sua vicenda giudiziaria e mantenere viva l’attenzione pubblica sul suo caso. L’evento si terrà nella sede di Un’Altra Storia, via Francesco Del Cairo, 34, a partire dalle 16.

L’evento vedrà innanzitutto la partecipazione di Germana Leoni, autrice della biografia “Julian Assange: Niente è come sembra“. Il libro, edito da Nexus Edizioni, offre una prospettiva approfondita sulla vita e le controversie legate a Julian Assange, descrivendo una realtà spesso non raccontata dai media tradizionali.

Accanto a Germana Leoni, interverranno Giuseppe Musolino e Leonardo Cribio. Cribio, portavoce del Comitato Liberazione Julian Assange-Italia, offrirà una panoramica sulla mobilitazione italiana per la liberazione di Assange e sull’importanza di questo caso per la libertà di stampa e il diritto all’informazione.

Il caso di Julian Assange è descritto come emblematico per i rischi che comporta alla libertà di stampa e di informazione. Definito come il giornalista “colpevole di verità”, Assange è visto da molti come un simbolo della lotta per la trasparenza e il diritto dei popoli alla verità.

Dettagli dell’Evento

Data e Ora: Sabato 13 luglio alle ore 16:00

Luogo: Via Francesco Del Cairo, 34, Varese

Organizzatori: Un’Altra Storia – Varese e Rete Varese Senza Frontiere

Contatti per Informazioni:

Telefono: 338 707 5200

Email: unaltrastoria.varese@gmail.com