La Baita, un’oasi per il tennis nel cuore di Solbiate Arno

Sinner, Musetti, Paolini ma anche Berrettini, Errani e il “nostro” Mattia Bellucci. Il mondo del tennis italiano sta vivendo un periodo davvero positivo e questo fa da traino per tutto il movimento. Ecco perché VareseNews ha lanciato il progetto “TennisVn”, raccontando come la disciplina di vive e si sviluppa nel nostro territorio, partendo dall’attività quotidiana.

Seconda puntata per la rubrica di VareseNews “TennisVn” con l’Asd La Baita di Solbiate Arno. Una realta nata nel 2013 nell’area dove c’era il campo vecchio da tennis e ora accoglie la nuova area feste. Un’associazione affiliata Fit che dal 2019, grazie al bando comunale, gestisce l’area sportiva di via Matteotti, a due passi dal Municipio e immersa nel verde.

«Facevo tennis negli anni ’80 in Toscana, a Lucca – spiega Nicola Paolinelli, presidente dell’associazione e uno dei tre consiglieri di amministrazione con Alessia Barbanti vicepresidente ed Enzo Viola -, e qua ho voluto ricreare quell’ambiente; devo dire che grazie al gruppo siamo riusciti a ottenere qualcosa di molto simile e del quale andiamo particolarmente orgogliosi. Siamo una grande famiglia. Abbiamo una squadra di una decina volontari che sono qui tutte le sere a darsi da fare ma anche per condividere qualche ora insieme. C’è poi una trentina di persone che ci dà una mano in caso di bisogno, come quando c’è da installare o rimuovere la copertura del campo da tennis. Collaboriamo con tutte le associazioni solbiatesi e mettiamo a disposizione gli spazi per eventi di terzi. Sei soci hanno investito nella copertura della sede, mentre il centro sportivo è formato da un campo da tennis, una struttura fissa, un campo da beach volley e un campo da basket che in estate servono per i tornei estivi organizzati da altre realtà del territorio».

«Il tennis ovviamente è per noi il punto di partenza – prosegue il presidente -. Abbiamo il nostro maestro Fit, Davide Martignoni, che segue l’attività dei circa 35 ragazzi iscritti, dai bambini fino ad adolescenti, e che frequentano da metà settembre a giugno. Per non farli stare fermi durante il periodo estivo i corsi proseguono anche in questi mesi. Abbiamo una squadra di tennis, capitanata da Alessandro Marcone, che partecipa al campionato Tpra che l’anno scorso è arrivata terza a livello nazionale su circa 3000 squadre in gara primi in Lombardia. Il team è composto da una decina di atleti dai 40 ai 50 anni che sta facendo molto bene e anche quest’anno ha partecipato alle finali regionali di singolo e doppio».

«Per essere soci deve fare tessere da 10 euro all’anno, non praticante 5 all’anno e dà diritto a un’assicurazione – spiega Paolinelli -. L’affitto campi viene fatto in maniera classica, via telefono, o tramite applicazione Playotomic che ci dà una grande mano. Oltre agli iscritti alla scuola e al team, abbiamo molti abbonati dai 30 ai 60 anni di età. Il nostro obiettivo è quello di far divertire le persone dando loro il massimo supporto e dobbiamo dire che il nostro campo in cemento con pittura resinosa piace molto. Abbiamo soci da molte zone, anche da Varese e Milano che si incontrano a metà strada per giocare. Il campo è scoperto in estate ma in inverno viene installato il pallone pressostatico. Ce ne occupiamo noi come volontari ed è una delle attività che più ci impegna come associazione».

»Il traino dei risultati dei tennisti italiani – conclude il presidente de La Baita – si è sentita molto nell’ultimo periodo, si nota che questo sporto è molto più seguito e ricercato. All’ultimo open day c’è stato più seguito e questo ci sta dando una mano. Si vede anche dal campo che è sempre occupato. In alcuni momenti ce ne servirebbe un secondo, ma per ora va bene così».