“La certificazione antincendio non è corretta”. Un decreto del ministero dell’Agricoltura rinvia le prime due serate all’ippodromo di Varese

Era arrivato anche il parere favorevole dei fantini, dopo il sopralluogo sulla pista in erba effettuato nella giornata di ieri, lunedì 8 luglio, ma a rinviare l’inizio della stagione di galoppo all‘ippodromo delle Bettole di Varese, prevista per mercoledì 10 luglio, ci ha pensato un decreto del ministero dell’Agricoltura , a firma del direttore generale Remo Chiodi, che ha ridefinito il calendario delle corse spostando al 24 agosto la riunione prevista per il 10 luglio, e al 10 settembre quella prevista per il 13 luglio.

Alla base della decisione c’è il verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali e impianti di pubblico spettacolo del 28 giugno scorso, secondo cui «la certificazione antincendio non risulta corretta, il piano di emergenza non è corredato dai nominativi addetti e la documentazione ai sensi del DM 07.08.2012, D.M. 18/03/1996 e D.P.R. 151/2011, per il quale deve essere presentata Scia (segnalazione certificata di inizio attività) antincendio e asseverazione con tutta la necessaria documentazione, è incompleta».

Una situazione che non consentirebbe l’apertura al pubblico della stagione di corse 2024 all’ippodromo di Varese.

MASAF_2024_0303680_Decreto_modifica_calendario_2024_20240708_signed (1)