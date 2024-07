Per i fantini anche la pista in erba è a posto, all’ippodromo di Varese si può correre

Dopo il sopralluogo degli ispettori del ministero dell’Agricoltura per verificare lo stato delle due piste, quella in sabbia e quella in erba, dell’ippodromo delle Bettole di Varese, c’è stata anche l’ispezione dei fantini, che per voce del loro rappresentante Luca Maniezzi avevano chiesto un intervento per ripristinare lo stato di sicurezza soprattutto sulle curve del tracciato in erba.

Oggi, lunedì 8 luglio, cinque fantini hanno verificato lo stato delle piste a seguito degli interventi chiesti dal ministero e fatti dalla Svicc, la società che gestisce l’ippodromo, la cui maggioranza è detenuta dalla famiglia Borghi, decretando che quest’estate la stagione di galoppo, la cui prima riunione è prevista per mercoledì 10 luglio, potrà svolgersi regolarmente.

Se per la pista in sabbia era stato sufficiente integrare nuovo materiale e rimuovere i cumuli a bordo del tracciato, per quella in erba si è dovuto spostare lo steccato all’interno riducendo la corsia di galoppo per permettere agli addetti di colmare su entrambe le curve un evidente dislivello che rappresentava un pericolo potenziale per fantini e purosangue.

Ora non rimane che aspettare il via libera per l’agibilità dell’ippodromo per l’apertura al pubblico, decisione che spetta al Comune di Varese proprietario dell’impianto