La Irca di Gallarate acquisisce Domori Professional

La Irca di Gallarate, azienda leader internazionale nella produzione di cioccolato a creme, frutta, pistacchi, decorazioni e altri ingredienti di alta qualità per il settore alimentare, ha acquisito Domori Professional, ottenendo i diritti esclusivi per l’utilizzo del brand Domori nel canale B2B, potendo così offrire una gamma completa di prodotti professionali premium a marchio Domori. L’accordo è effettivo dal 1° luglio 2024 e la distribuzione sarà pienamente avviata dal 1° gennaio 2025.

L’aggiunta del marchio Domori eleva ulteriormente l’offerta di prodotti premium di Irca Group, e arricchisce il portafoglio dei brand del Gruppo, che include anche Dobla, noto per le decorazioni di cioccolato premium, Ravifruit, che offre puree di frutta di alta qualità, e Cesarin, specialista in frutta candita e semi-candita.

«Siamo lieti di accogliere il brand Domori all’interno del Irca Group- dice Annika Engelbrecht, group chief marketing officer di Irca – perché rappresenta una perfetta integrazione con la nostra attuale offerta di prodotti. Il portfolio B2B di Domori comprende un’ampia gamma di prodotti a base di cioccolato premium, a cui si affianca una profonda esperienza nella lavorazione del cacao – dalla fava di cacao al prodotto finito – e una gestione ottimale della filiera. Questa acquisizione aggiunge al nostro portafoglio una linea di cioccolato di altissima gamma. Non vediamo l’ora di ampliare la diffusione dei prodotti Domori nel canale B2B».

«La nostra missione – commenta Janluca de Waijer, ceo di Domori – è far arrivare il nostro brand al cuore dei consumatori grazie alla nostra straordinaria qualità, portando la materia prima – il cacao – in luoghi ancora inesplorati dall’industria del cioccolato. La collaborazione con Irca Group ci consentirà di rendere il nostro brand disponibile a livello globale per i migliori professionisti del settore, creando numerosi punti di contatto per Domori».