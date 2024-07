La lista “Cambiamo Insieme Carnago e Rovate” sfiducia il capogruppo Fausto Benzi

Maretta politica a Carnago dove Fausto Benzi, capogruppo della lista “Cambiamo Insieme Carnago e Rovate” (e candidato sindaco sconfitto alle recentissime elezioni amministrative), è stato di fatto sfiduciato da quattro membri della propria compagine. Concetta Caudullo, Agostino Arcuri, Andrea Addei e Raffaele Pasella firmano infatti un comunicato stampa dal quale si dissociano ufficialmente dall’operato di Benzi.

Alla base della decisione ci sono «comportamenti ritenuti inadeguati per chi ricopre il ruolo di capogruppo». In particolare, scrivono i quattro, Benzi avrebbe creato con i suoi modi «un ambiente di lavoro insostenibile, ostacolando il dialogo e la collaborazione. Inoltre – prosegue la nota – il dottor Benzi ha escluso diversi componenti del gruppo dalle decisioni politiche, affidandosi quasi esclusivamente a persone non residenti nel nostro paese o che non lo frequentano regolarmente. Questo comportamento è inaccettabile e non rispecchia i valori di inclusione e trasparenza che la nostra lista si è sempre impegnata a promuovere».

A questo punto Benzi è stato anche diffidato dall’utilizzare il simbolo della lista e dal proclamarsi capogruppo «di una lista che di fatto, non esiste più nella forma e nei valori originari. Ci teniamo a precisare che le azioni e le dichiarazioni del dottor Benzi non rappresentano in alcun modo il pensiero e le intenzioni dei sottoscritti membri. La nostra decisione di prendere le distanze dal dottor Benzi è stata ponderata e necessaria per tutelare l’integrità e la coesione del gruppo, nonché per garantire un ambiente di lavoro sereno e rispettoso per tutti i membri. Ci impegniamo a proseguire il nostro lavoro politico con trasparenza, inclusività e rispetto reciproco, valori fondamentali per il benessere della nostra comunità».

Nella tornata elettorale dello scorso mese di giugno, la compagine “Cambiamo Insieme Carnago e Rovate” aveva candidato Benzi a primo cittadino ma il responso delle urne era stato inclemente. Le elezioni erano state vinte dalla sindaca uscente Barbara Carabelli di “Vivere Carnago e Rovate” con il 66,1% dei voti. Benzi – che era sostenuto da Fratelli d’Italia ma anche di Forza Italia e Lega – era giunto terzo con il 12,7% alle spalle anche di Fabrizio Taricco il quale aveva ottenuto il 21,2% alla guida di “Nuove Prospettive”. Per effetto di questi risultati quindi, il solo Benzi era entrato nell’attuale consiglio comunale.