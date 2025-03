Rosa Romano eletta nuova Presidente Auser della Provincia di Varese

Rosa Romano è stata eletta il 18 marzo 2025 nuova Presidente Auser provinciale di Varese.

L’elezione è avvenuta all’assemblea congressuale di Aps Varese e Odv Varese che si è svolta presso la sede Auser Insieme di Carnago. Auser è un’associazione che opera nel campo del volontariato e della promozione sociale, e nella nostra provincia conta su 16 sedi, 5500 soci, oltre 200 volontari.

Rosa Romano, già molto conosciuta come responsabile del gruppo progettazione di Auser Lombardia e come scrittrice, sostituirà Giancarlo Monzini, che resterà comunque all’interno di Auser. Presenti all’elezione Fulvia Colombini (Presidente Auser Lombardia) e Tiziana Scalco (Presidenza Auser Lombardia). Sono intervenuti anche Stefania Filetti (Segretaria generale Cgil Varese) e Giacomo Licata (Spi Cgil Varese).

«Tanti gli impegni che ci attendono – dichiara la nuova Presidente Auser provinciale, che ringrazia il Segretario uscente per il lavoro svolto in questi anni -. Voglio garantire una continuità economica, ma nello stesso tempo incrementare le iniziative, i soci, i circoli, i volontari. Tra i nostri obiettivi quello di aprire una nuova sede a Tradate, e magari creare anche una nuova struttura in Valcuvia».

«Ci impegneremo perché anche in provincia di Varese possa nascere un Forum del Terzo Settore – continua Rosa Romano – al quale possano fare riferimento le realtà del volontariato e dell’impegno sociale. Abbiamo anche intenzione di collaborare ad un progetto Interreg, con altri enti del Varesotto, per creare una rete di supporto ai caregiver».

La nuova Presidente ha infine confermato la volontà di una fattiva collaborazione con Spi e Cgil. Insieme a Rosa Romano, fanno parte della nuova Presidenza Marilena Mazzocco e Carlo Bonini.