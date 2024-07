La Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero Ospita il Trio Chagall

La 50ª edizione di Segno Spazio Armonia, la prestigiosa Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero, prosegue sabato 13 luglio 2024 alle ore 21 con un concerto imperdibile del Trio Chagall. L’evento, che si terrà nella suggestiva Canonica di San Vittore, sarà a ingresso libero e vedrà l’esecuzione di musiche di Schumann e Mendelssohn.

Il Trio Chagall: Giovane Eccellenza Italiana

Fondato nel 2013, il Trio Chagall è composto da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte. Con un’età media di 24 anni, questo ensemble di giovani musicisti ha rapidamente conquistato il panorama internazionale, vincendo il Primo Premio alla Schoenfeld International String Competition (2023) in Cina e ottenendo il titolo di ECHO Rising Star per la stagione 2025/2026. Il loro successo è stato suggellato dalla nomina a artista YCAT alla Wigmore Hall di Londra nel 2023, la prima volta per un ensemble italiano.

Programma del Concerto

Il concerto di sabato prevede l’esecuzione di due capolavori della musica da camera romantica:

Robert Schumann: Trio in re minore, op. 63

Mit Energie und Leidenschaft (Con energia e passione)

Lebhaft, doch nicht zu rasch (Vivace, ma non troppo veloce)

Langsam, mit innigem Ausdruck (Lento, con espressione intensa)

Mit Feuer (Con fuoco)

Felix Mendelssohn: Trio in re minore, op. 49

Molto Allegro e agitato

Andante con moto tranquillo

Scherzo. Leggero e vivace

Finale. Allegro assai appassionato

Un Ricco Programma per Celebrare il 50° Anniversario

La Stagione Musicale della Canonica, nata nel 1973, ha ospitato nel corso degli anni artisti di fama internazionale. Questa edizione speciale, sotto la direzione artistica del M° Fabio Bagatin, celebra mezzo secolo di eccellenza artistica con undici concerti che si terranno a Brezzo di Bedero in diverse location storiche. Il programma completo include esibizioni di quartetti, orchestre e solisti di alto livello, offrendo un ampio repertorio che spazia dalla musica barocca al contemporaneo.

Contributi e Collaborazioni

L’evento è reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia (Bando Unico Cultura 2024), del Comune di Brezzo di Bedero e di Grand Luino, dimostrando il forte impegno delle istituzioni locali nel promuovere la cultura e la musica.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma, è possibile visitare il sito ufficiale della Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero qui e seguire la pagina Facebook qui.