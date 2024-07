La Vallemaggia rinasce dal turismo. Dopo il maltempo il racconto delle bellezze del territorio

Nei giorni scorsi è entrato in funzione il ponte provvisorio realizzato in meno di un mese per ripristinare i collegamenti interrotti dall’ondata di maltempo di fine giugno, ora la Vallemaggia punta a tornare alla normalità rilanciando anche la sua attrattività turistica.

L’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) ha annunciato un’importante campagna promozionale per rilanciare il turismo sul territorio duramente colpito dal nubifragio, evento finito sulle prime pagine di tutti i media nazionali con la sua triste sequela di notizie e immagini drammatiche. L’obiettivo della campagna, empatica ed emozionale, è quello di diffondere un’immagine positiva della valle e stimolarne la ripartenza economica, invitando i turisti a scoprire nuovamente le sue bellezze uniche, a pernottare in valle, a fruire di grotti e ristoranti, generando un indotto economico oggi quantomai vitale. Si sta quindi pianificando una diffusione importante, sia a livello nazionale che nel sud della Germania, tramite un mix promozionale incentrato sia sui canali social media sia tramite collaborazioni web e cartacee con partner strategici che da anni lavorano con l’OTLMV.

Il cuore della campagna, intitolata “La Vallemaggia ti aspetta: rivivi la magia!“, è un video promozionale caratterizzato da immagini di rara bellezza di tutta la valle e dalle testimonianze di una decina di persone ad essa legate. Ogni ambasciatore esprime parole di speranza, sottolineando la resilienza della comunità valmaggese. Nel video appaiono anche personalità note a livello nazionale come la campionessa di atletica Ajla Del Ponte, di origini valmaggesi, e la popolare presentatrice Christa Rigozzi, entrambe ambasciatrici ufficiali dell’OTLMV.

L’iniziativa promozionale dell’OTLMV è specifica per la Vallemaggia, ma contemporaneamente rientra in una più ampia campagna di rilancio promossa a livello nazionale dalla stessa OTLMV assieme ad altri enti turistici del Ticino e Vallese.

Il lancio della campagna coincide con l’apertura ufficiale del “nuovo” ponte di Visletto. Un evento di cruciale importanza che ripristina il collegamento viario della Valle e di fatto ne permette il rilancio anche turistico.

Benjamin Frizzi, direttore operativo dell’OTLMV, dichiara: “L’apertura del ponte provvisorio di Visletto rappresenta un forte simbolo non solo di ricostruzione fisica ma anche di resilienza e determinazione di tutto un territorio. La riapertura riapre anche al turismo l’alta valle e rende nuovamente accessibili i molti angoli di paradiso rimasti fortunatamente intatti. La Vallemaggia è ricca di esperienze e paesaggi mozzafiato, è un gioiello per tutta la nostra destinazione di cui andiamo molto fieri. In questo momento di difficoltà ha però bisogno della solidarietà di tutti e noi facciamo la nostra parte, con gli strumenti a nostra disposizione. Nel pieno rispetto di quanto accaduto, con questa campagna vogliamo raggiungere il cuore della gente, trasmettere un messaggio di speranza, contribuire a una rinascita che siamo sicuri non tarderà a manifestarsi perché conosciamo la determinazione, la fierezza e il cuore dei valmaggesi abituati a lottare e a risollevarsi. Sempre.”

Maggiori informazioni sul sito web: www.ascona-locarno.com/magicvalley