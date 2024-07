La via delle cappelle del Sacro Monte ripulita anche grazie a volontari e passanti

Anche oggi la Via Sacra del Sacro Monte è stata rimessa in ordine e restituita alla sua piena percorribilità grazie alla ripulitura da rami e fogliame che la ingombravano.

Merito dei volontari, semplici passanti che vedendo la situazione non restavano inoperosi ma intervenivano, ciascuno secondo le proprie possibilità, come pure di altri che abitualmente sono impegnati in quest’opera di valorizzazione di un patrimonio unico di storia, arte e fede, vera via di accesso alle bellezze che tutti apprezzano del Sacro Monte.

A quanti hanno collaborato vada il grazie sincero di chi abita, frequenta e vive il Sacro Monte come realtà custodita a volte da pochi ma sempre al servizio di tutti.

La strada principale

Intanto il Comune ha comunicato che la strada carrabile del Sacro Monte è stata liberata, mentre proseguono gli interventi alla Rasa, dove gli abitanti ieri hanno avuto a che fare con un fiume di detriti (LEGGI TUTTI GLI INTERVENTI IN CORSO).