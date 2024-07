Lavori in corso dopo la tempesta a Varese tra Giardini Estensi, Torre Civica e Villa Mylius

La tempesta che si è abbattuta su Varese ha lasciato cicatrici in tutta la città. Sono diversi gli interventi di ripristino dopo i danni causati dal forte temporale di venerdì 12 luglio che stanno tenendo impegnati anche nella giornata di oggi – sabato 13 luglio – operai e tecnici comunali.

Palazzo Estense ha comunicato che la strada del Sacro Monte è stata liberata, mentre proseguono gli interventi alla Rasa, dove gli abitanti ieri hanno avuto a che fare con un fiume di detriti (leggi qui).

In piazza Montegrappa è in corso l’intervento sul pennone della Torre Civica mentre via Micca al momento resta chiusa nel tratto che porta al sottopasso ferroviario.

Opere in corso anche nei parchi dei Giardini Estensi e Villa Mylius continuano i lavori per la rimozione di rami e alberi caduti per le fortissime raffiche di vento. La buona notizia è che il livello dell’acqua dei fiumi Vellone e Olona sta fluendo e rientrando progressivamente a livelli di normalità.