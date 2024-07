Alla Rasa si spala con mani e badili: “I detriti hanno ostruito il corso del fiume”

Sassi, detriti, terriccio: tutto venuto giù dalla montagna per via delle precipitazioni di venerdì notte che hanno colpito duramente Varese, e in particolare il quartiere montano e periferico della Rasa.

Qui alcuni residenti hanno contattato Varesenews per raccontare quanto è accaduto nella mattinata di venerdì quando nella via Pei Monti fango e detriti hanno ostruito un corso d’acqua causando l’esondazione del fiume ingrossatosi per le piogge.

«Noi abitanti abbiamo tolto i sassi che ostruivano il corso del fiume che dovrebbe essere sotterraneo per evitare di avere ondate di fango che invadono la strada. Sono stati tolti da una decina di abitanti della via con badili e mani nude. Ora il fiume scorre ancora sulla strada attraverso il letto di sassi che abbiamo creato ma va liberato l’alveo dai sassi per permettere che scorra di nuovo sotterraneo», scrivono sui social avvertendo del problema che si è venuto a creare.

Le immagini a corredo della segnalazione sono alquanto eloquenti: strade invase da sassi e ghiaia, strade che sembrano torrenti.

Il Comune, interpellato da Varesenews ha assicurato che sono in corso interventi di risistemazione.