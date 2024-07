“L’altra parte della città” è il primo brano della band del varesotto Malanà

Sonorità reggae e la voglia di lanciare un urlo di pace. Il primo brano dei Malanà si intitola “L’altra parte della città” e invita a guardare oltre i propri confini fisici e mentali. «Questo brano è il nostro modo di farci sentire, di protestare contro i vari conflitti sparsi per il mondo. È un modo per far capire alla gente che queste guerre sono reali, non sono solo immagini dietro ad uno schermo», racconta la band di Malnate nel presentare il singolo uscito lo scorso 20 luglio.

La band è attiva dal 2018 da amici e collaboratori musicali da oltre vent’anni: «Nonostante le difficoltà e la pandemia non abbiamo mai smesso di fare musica», raccontano Paolo, Antonio e Marco, ai quali si è aggiunto poi Gabriele: «La sua presenza ha dato nuova linfa alla nostra creatività, arricchendo le nostre canzoni di nuove armonie e profondità emotive». Il brano è disponibile in streaming ed è la somma delle esperienze e influenze musicali che la band ha assorbito negli anni. Il testo racchiude molte tematiche attuali, si parla infatti di migranti, del colore della pelle, delle guerre e della pace. Nella speranza, ovviamente, che quest’ultima arriverà seppur sembri impossibile.

Il singolo è accompagnato da alcune foto di presentazione: «Abbiamo scelto un luogo molto speciale per noi: le Cave di Molera dela Calle del Lanza a Malnate. Questo posto ha un significato particolare e ci ha ispirato molto». E concludono: «Siamo entusiasti di dirti che abbiamo appena finito le registrazioni di un secondo brano, una funky ballad che uscirà a settembre».