L’associazione musicale Giuseppe Verdi compie 120 anni e li festeggia con tre eventi tra Lonate Ceppino e Carnago. Tre eventi musicali che uniscono il territorio del Seprio attraverso i valori dell’unità europea e la passione per la musica sostenuti con il contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto.

Galleria fotografica L’associazione musicale Giuseppe Verdi compie 120 anni e li festeggia con tre eventi tra Lonate Ceppino e Carnago 4 di 10

Il 9 maggio, presso la Scuola Elementare Enrico Fermi di Carnago, si è celebrata la Giornata d’Europa, con l’inaugurazione della Panchina Blu “Unita nella Diversità”. Questa panchina, rappresenta un simbolo permanente di unità europea e si trova ora presso la biblioteca comunale di Carnago, come testimonianza dell’impegno della comunità verso la diversità e l’inclusione. Durante la cerimonia, gli allievi della Scuola Elementare Enrico Fermi hanno eseguito l’Inno alla Gioia in un arrangiamento speciale preparato dai giovani cantanti di La Verdi Musica Arte e Spettacolo APS – ETS.

La performance, accompagnata da una coreografia colorata di bandiere europee e palloncini blu, ha creato un’atmosfera festosa a simboleggiare i valori fondamentali dell’Unione Europea.

Il sindaco di Carnago, Barbara Carabelli ha inaugurato la panchina e ha sottolineato quanto sia essenziale promuovere valori come l’unità, la diversità e la solidarietà.

Il 1 giugno, in occasione del 120° Anniversario di Fondazione, l’evento “Un Mondo di Musica” ha visto la comunità di Lonate Ceppino unirsi per celebrare la passione musicale dei giovani allievi e studenti che si sono esibiti presso il Centro Pastorale Chiara Luce Badano. In questa giornata hanno avuto luogo esibizioni individuali e concerti musicali che hanno evidenziato il talento e dedizione. Le esibizioni includevano performance individuali e di gruppo, mettendo in risalto sia le capacità tecniche dei singoli allievi che l’importanza della collaborazione musicale. Le performance delle band – Teen Band e Big Band – sono state il cuore pulsante della serata.

La Teen Band ha impressionato il pubblico con brani che hanno evidenziato la crescente complessità e abilità dei giovani musicisti, mentre la Big Band ha chiuso l’evento con performance potenti e coinvolgenti, celebrando la loro maturità musicale. Ogni band ha avuto l’opportunità di presentare un repertorio variegato, spaziando principalmente tra musica rock e pop.

Un momento particolarmente coinvolgente è stato durante la proiezione del video della Giornata d’Europa del 9 maggio, sulla facciata del Centro Pastorale mentre gli allievi dell’Accademia Musicale hanno cantato l’Inno alla Gioia. La partecipazione attiva del pubblico, con bambini e genitori che sventolavano bandiere europee e alcuni dei presenti che si sono uniti al canto, ha reso l’evento indimenticabile.

La serata estate in musica di domenica 30 giugno in occasione della festa patronale a concluso le iniziative per il 120° di fondazione dimostrando quanto possano essere potenti l’arte e la cultura.

La Verdi Musica Arte e Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, si impegnerà a promuovere iniziative di inclusione sociale e questi eventi rappresentano solo il primo passo di una serie di iniziative culturali che intendiamo sviluppare e consolidare in futuro. In particolare l’associazione il prossimo 14 settembre inaugurerà a Carnago la sua seconda sede in sostituzione a quella di Castelseprio per la quale si ringrazia la comunità per l’ospitalità data dal 2018 al 2024.