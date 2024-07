Le parole di NicolOro: “Dopo Mondiale ed Europeo, il titolo olimpico è la ciliegina”

È senza parole – o quasi – Nicolò Martinenghi quando si presenta ai microfoni della Rai e di Elisabetta Caporale. Sono passati pochissimi minuti dal “tocco d’oro” al termine dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi quando il (quasi) 25enne di Azzate prova a spiegare a tutta Italia l’accaduto.

«Non ho niente da dire, sono senza parole – è l’esordio di NicolOro in zona mista – Ho dimostrato che non conta il tempo, non conta come stai ma bisogna essere capaci di cogliere l’attimo buono al momento giusto. A me non interessa il tempo, qui a Parigi la rana è penalizzata (tutti gli atleti migliori hanno fatto segnare crono ben più alti dei propri record personali ndr), ma contava solo il risultato».

Dopodiché arriva il momento delle dediche: «Questo è per tutti quelli che mi supportano, la mia famiglia e la mia ragazza che sono qui. L’oro olimpico è la ciliegina sulla torta che ancora mi mancava: ho vinto mondiale ed europeo, il bronzo a Tokyo ma ora posso dire di essere campione olimpico. Durante la gara non pensavo a niente: sapevo di stare bene ed è venuta fuori questa cosa».

Dopo le premiazioni Tete è tornato a parlare, sempre alla Rai: «Viviamo per questi momenti: ci sono tante cose che vorrei dire ma le chiudo in un sorriso. Bello – ripete – vedere i miei familiari, la mia ragazza, gli amici e i compagni di squadra qui a festeggiare con me».

La chiusura è però per la persona che lo ha “preso” da giovanissimo e lo ha allenato in tutti questi anni fatti di tanti “alti” ma anche di alcuni momenti difficili. «Marco Pedoja, il mio allenatore, è stata la persona che più di tutti credeva in quel che potevo fare qui, oggi. Un oro olimpico al collo è una emozione indescrivibile per tutti e due che lavoriamo accanto da tanto tempo».